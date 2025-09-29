Новий венчурний фонд на €50 млн допоможе українським стартапам виходити на світовий ринок

В Україні оголосили про запуск приватного венчурного фонду Ukraine Phoenix Tech Fund обсягом €50 млн. Його мета — підтримка українських технологічних компаній на ранніх стадіях розвитку, надання їм капіталу, стратегічної підтримки та доступу до міжнародних інвесторів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на очільника Мінцифри Михайла Федорова.

Фонд створений за підтримки Європейського інвестиційного банку у співпраці з Францією.

"Сьогодні разом з П’єром Ельброном, спецуповноваженим Франції з питань допомоги та відновлення України, оголосили про запуск приватного венчурного фонду Ukraine Phoenix Tech Fund на €50 млн. Це важливий сигнал про довіру до України на глобальному ринку", - йдеться в повідомленні.

Фонд надаватиме українським технологічним компаніям на ранній стадії капітал, стратегічну підтримку та доступ до міжнародної мережі. Це дасть змогу стартапам конкурувати на міжнародній арені та бути серед лідерів інновацій.

Додамо, Україна посіла четверту позицію серед європейських країн за рівнем підтримки стартапів. Загалом до п'ятірки лідерів рейтингу увійшли Франція, Іспанія, Литва, Україна, Мальта.