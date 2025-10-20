Web Summit Lisbon 2025: які українські стартапи представлять інноваційні ШІ-рішення у Лісабоні

Україну представить потужна делегація з 15 українських стартапів на Web Summit Lisbon 2025 — одній з найвпливовіших технологічних конференцій світу. Цьогоріч подія відбудеться з 10 до 13 листопада в Лісабоні та збере тисячі учасників — інноваторів, підприємців, інвесторів і технологічних лідерів з усього світу.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінцифри.

Участь у Web Summit дозволить стартапам представити свої проєкти, знайти потенційних інвесторів і нові можливості для розвитку та проривних знайомств.

Делегація з 15 українських стартапів та їхні інновації:

Allpass.ai — сервіс для автоматизації дотримання регуляторних норм для бізнесу;

FortuneGuard — ШІ-платформа зі страхування воєнних ризиків для бізнесу й інвесторів;

Glendeal — агромаркетплейс для торгівлі зерновими культурами;

Intelswift — ШІ-платформа з автоматизації обслуговування клієнтів допомагає бізнесам працювати ефективніше;

LifeStyleCamper — виробник будинків на колесах для туризму та активного відпочинку;



LifesaverSIM — мобільний ігровий симулятор першої допомоги та тактичної медицини;

LifesaverSIM Mindship — ШІ-застосунок за допомогою дихальних практик допомагає знижувати рівень стресу та тривожності;

Nasnaga — ШІ-сервіс покращення здоров’я на основі лабораторних аналізів, нутриціології та коучингу;

Pickpad — розумна станція видавання замовлень для ресторанів і ритейлу;

ObriyAI — ШІ-система перетворює звернення клієнтів на продажі та знижує навантаження на команди підтримки;

SoilyWorld — система сповіщає фермерів про ризики патогенів та надає персоналізовані рекомендації;



StackBob . ai — автоматизована система управління доступами та підписками компаній;

StackBob ai SYLA — автономний протез коліна;

TrackAI — ШІ-додаток для підрахунку калорій;

Vulnebify — платформа для кіберзахисту, яка відстежує вразливості та повідомляє про них у режимі реального часу.

Делегацію українських стартапів організовано Українським фондом стартапів спільно з Plug and Play в межах консорціуму Seeds of Bravery за підтримки Міністерства цифрової трансформації України та проекту GIZ DT4SME, що виконується на замовлення Уряду Німеччини (BMZ).

Нагадаємо, у вересні в Україні оголосили про запуск приватного венчурного фонду Ukraine Phoenix Tech Fund обсягом €50 млн. Його мета — підтримка українських технологічних компаній на ранніх стадіях розвитку, надання їм капіталу, стратегічної підтримки та доступу до міжнародних інвесторів.