Web Summit Lisbon 2025: які українські стартапи представлять інноваційні ШІ-рішення у Лісабоні
Україну представить потужна делегація з 15 українських стартапів на Web Summit Lisbon 2025 — одній з найвпливовіших технологічних конференцій світу. Цьогоріч подія відбудеться з 10 до 13 листопада в Лісабоні та збере тисячі учасників — інноваторів, підприємців, інвесторів і технологічних лідерів з усього світу.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінцифри.
Участь у Web Summit дозволить стартапам представити свої проєкти, знайти потенційних інвесторів і нові можливості для розвитку та проривних знайомств.
Делегація з 15 українських стартапів та їхні інновації:
- Allpass.ai — сервіс для автоматизації дотримання регуляторних норм для бізнесу;
- FortuneGuard — ШІ-платформа зі страхування воєнних ризиків для бізнесу й інвесторів;
- Glendeal — агромаркетплейс для торгівлі зерновими культурами;
- Intelswift — ШІ-платформа з автоматизації обслуговування клієнтів допомагає бізнесам працювати ефективніше;
-
LifeStyleCamper — виробник будинків на колесах
для туризму та активного відпочинку;
- LifesaverSIM — мобільний ігровий симулятор першої допомоги та тактичної медицини;
- Mindship — ШІ-застосунок за допомогою дихальних практик допомагає знижувати рівень стресу та тривожності;
- Nasnaga — ШІ-сервіс покращення здоров’я на основі лабораторних аналізів, нутриціології та коучингу;
- Pickpad — розумна станція видавання замовлень для ресторанів і ритейлу;
- ObriyAI — ШІ-система перетворює звернення клієнтів на продажі та знижує навантаження на команди підтримки;
-
SoilyWorld — система сповіщає фермерів про ризики
патогенів та надає персоналізовані рекомендації;
- StackBob.ai — автоматизована система управління доступами та підписками компаній;
- SYLA — автономний протез коліна;
- TrackAI — ШІ-додаток для підрахунку калорій;
- Vulnebify — платформа для кіберзахисту, яка відстежує вразливості та повідомляє про них у режимі реального часу.
Делегацію українських стартапів організовано Українським фондом стартапів спільно з Plug and Play в межах консорціуму Seeds of Bravery за підтримки Міністерства цифрової трансформації України та проекту GIZ DT4SME, що виконується на замовлення Уряду Німеччини (BMZ).
Нагадаємо, у вересні в Україні оголосили про запуск приватного венчурного фонду Ukraine Phoenix Tech Fund обсягом €50 млн. Його мета — підтримка українських технологічних компаній на ранніх стадіях розвитку, надання їм капіталу, стратегічної підтримки та доступу до міжнародних інвесторів.