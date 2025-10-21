Anthropic запускає Claude for Life Sciences, щоб підвищити ефективність досліджень за допомогою ШІ

Компанія Anthropic у понеділок, 20 жовтня, оголосила про запуск Claude for Life Sciences – нового рішення, яке дозволить дослідникам використовувати технології штучного інтелекту компанії для прискорення наукових відкриттів.

Про це пише Delo.ua з посиланням на публікацію CNBC.

Claude for Life Sciences побудований на базі існуючих моделей ШІ від Anthropic, але підтримує нові інтеграції з науковими інструментами, які зазвичай використовуються в лабораторіях під час досліджень і розробок.

За словами представників компанії, система допомагатиме дослідникам на всіх етапах наукового процесу – від огляду літератури до формування гіпотез, аналізу даних, підготовки регуляторних матеріалів та інших завдань.

Запуск Claude for Life Sciences став першим офіційним кроком Anthropic у сектор Life Sciences (науки про життя) і відбувся лише через кілька місяців після того, як компанія запросила досвідченого галузевого керівника Еріка Каудерера-Абрамса на посаду керівника напряму біології та Life Sciences.

"Ми зараз перебуваємо на порозі великого кроку, коли вирішили зробити цей напрямок ключовою інвестиційною сферою, — сказав Каудерер-Абрамс в інтерв’ю CNBC. – Ми хочемо, щоб значна частка всіх досліджень у сфері Life Sciences у світі виконувалася за допомогою Claude – так само, як сьогодні це відбувається у сфері програмування".

Наука та штучний інтелект. Ілюстрація створена автором на FLUX.1 від Black Forest Labs шляхом детального промптингу без модифікацій / Delo.ua

Anthropic та Life Sciences

Anthropic – одна з компаній, що стоять у центрі світового буму штучного інтелекту. Вона розробляє серію великих мовних моделей під брендом Claude. Компанію заснували у 2021 році колишні керівники та дослідники OpenAI, і за чотири роки її ринкова вартість сягнула 183 мільярдів доларів.

Минулого місяця Anthropic представила нову модель Claude Sonnet 4.5, яка, як кажуть у компанії, є "значно кращою" у виконанні завдань, пов’язаних із Life Sciences – наприклад, у розумінні лабораторних протоколів.

Каудерер-Абрамс зазначив, що дослідники вже давно використовують моделі Anthropic для допомоги на окремих етапах наукового процесу, тому компанія вирішила створити окремий продукт Claude for Life Sciences, щоб забезпечити підтримку від початку до кінця дослідження.

Це вимагало інтеграції з ключовими гравцями екосистеми Life Sciences зокрема, Benchling, PubMed, 10x Genomics і Synapse.org. Anthropic також уклала партнерства з компаніями, які допомагають організаціям у Life Sciences впроваджувати ШІ, серед яких Caylent, KPMG, Deloitte, а також хмарні провайдери AWS і Google Cloud.

"Ми готові й зацікавлені виконати всю необхідну роботу, щоб ці частини склалися в єдину екосистему", – зазначив Каудерер-Абрамс.

У попередньо записаній демонстрації Anthropic показала, як науковиця, яка працює над доклінічними дослідженнями, може використовувати Claude for Life Sciences, щоб порівняти два проєкти досліджень, що тестують різні стратегії дозування.

Вона змогла напряму отримати дані зі своєї лабораторії через Benchling, згенерувати підсумкову таблицю з основними відмінностями та посиланнями на вихідні матеріали. Після аналізу результатів дослідниця створила повний звіт, який можна було включити до регуляторної заявки.

У Anthropic кажуть, що раніше такий аналіз займав кілька днів, оскільки вимагав перевірки та узгодження інформації, а тепер це можна зробити за лічені хвилини.

Каудерер-Абрамс зазначив, що компанія вірить у здатність ШІ суттєво підвищити ефективність роботи у сфері Life Sciences, але "не має ілюзій", що технологія зможе чарівним чином подолати фізичні обмеження наукового процесу.

"Клінічні випробування, які тривають три роки, не перетворяться раптом на місяць", – сказав він.

Замість цього Anthropic зосереджується на аналізі найбільш трудомістких і дорогих етапів досліджень – крок за кроком визначаючи, де саме ШІ може принести найбільшу користь.

"Ми тут для того, щоб забезпечити цю трансформацію – і зробити її відповідально", – підсумував Каудерер-Абрамс.

Коротко про Life Sciences

Life Sciences – це узагальнена назва для всіх наукових дисциплін, які вивчають живі організми, їхню структуру, функції, еволюцію, взаємодію та біологічні процеси.

До Life Sciences належать як фундаментальні, так і прикладні галузі, зокрема:

біологія, біохімія, генетика, молекулярна біологія – дослідження механізмів життя на клітинному та молекулярному рівнях;

біотехнологія, фармацевтика, медична наука, нейронаука, біоінформатика – практичне застосування знань для створення нових ліків, діагностики, лікування, моделювання біологічних процесів;

екологія, фізіологія, мікробіологія, імунологія, синтетична біологія тощо.

Сьогодні термін Life Sciences найчастіше використовується у технологічному та бізнес-контексті – як позначення галузі, де перетинаються біологія, медицина, фармацевтика й цифрові технології (включно з ШІ, big data, автоматизацією лабораторій тощо).

👉 Тому, коли Anthropic створила Claude for Life Sciences, вона розробила інструмент, що допомагає науковцям і компаніям у всій екосистемі Life Sciences – від фундаментальних лабораторних досліджень до клінічних випробувань, фармацевтичної розробки, біоаналітики та регуляторних процесів.