Anthropic выпустила обновленную ШИ-модель, планирующую вытеснить традиционное программное обеспечение

Anthropic выпустил ИИ, работающий надежнее GPT / Depositphotos

Технологический стартап Anthropic представил обновленную модель искусственного интеллекта Claude Opus 4.6 на фоне конкуренции с OpenAI.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Reuters.

Гонка за миллионом токенов

Новая разработка лаборатории из Сан-Франциско является прямым обновлением предыдущей версии Opus 4.5. Основное преимущество Claude Opus 4.6 заключается в способности выполнять сложные задачи гораздо дольше и надежнее ее предшественников.

Особое внимание разработчики уделили финансовой аналитике и написанию кода. Важным техническим достижением стала возможность обрабатывать до одного миллиона единиц данных или "токенов" за один запрос.

Такой объем позволяет системе анализировать огромные массивы информации мгновенно, что выводит Anthropic на один уровень с ведущими разработками от Google и OpenAI.

Автоматизация офисной рутины

Наряду с новой моделью Anthropic продемонстрировал возможности инструмента Claude Code.

Эта технология позволяет искусственному интеллекту не просто писать код, а выступать в роли менеджера, распределяющего подзадачу между несколькими автономными агентами для достижения результата в рекордно короткие сроки.

Кроме того, стартап активно внедряет сервис Claude Cowork, предназначенный для автоматического выполнения рутинных компьютерных задач офисными работниками.

Такие инструменты говорят о намерении компании стать лидером на рынке корпоративного софта перед предстоящим выходом на биржу (IPO).

Реакция рынка

Появление столь мощного конкурента серьезно пошатнуло позиции традиционных разработчиков программного обеспечения. Инвесторы опасаются, что новые ИИ-решения сделают старые платформы неактуальными.

На фоне новостей об успехах Anthropic акции таких гигантов как Salesforce, Workday и Thomson Reuters потеряли в стоимости около 3% всего за один торговый день.

Рынок демонстрирует четкий тренд: капитал перетекает из компаний «старой школы» в инновационные лаборатории, поддерживаемые Amazon и Alphabet.

Напомним, в прошлом году Anthropic объявила о масштабных планах: инвестировать 50 миллиардов долларов США в создание инфраструктуры искусственного интеллекта на территории Соединенных Штатов Америки.

Автор:
Татьяна Бессараб