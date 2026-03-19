Уряд збільшив компенсації за воєнні ризики для бізнесу

Уряд спростив доступ до компенсацій за воєнні збитки / Юлія Свириденко

Уряд розширює програму страхування воєнних ризиків для бізнесу: максимальна компенсація за пошкоджене майно у прифронтових регіонах зросте до 30 млн грн, а компенсація страхової премії — до 3 млн грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення прем’єр-міністерки Юлія Свириденко.

За її словами, рішення ухвалене з урахуванням потреб бізнесу та зворотного зв’язку від підприємців.

У межах оновлення програми за напрямом компенсації за пошкоджене або знищене майно уряд підвищив граничну суму виплат із 10 млн грн до 30 млн грн. Водночас скасовано норму, яка зменшувала компенсацію на обсяг раніше отриманої державної підтримки.

Підприємства, що вже подали заявки, зможуть уточнити їх до 1 травня 2026 року, зокрема збільшити суму збитків або додати інше майно.

За напрямом компенсації страхової премії граничну суму підвищено з 1 млн грн до 3 млн грн. Також скорочено термін подання заявки — тепер це можливо вже на 31-й день після укладення договору страхування.

Якщо страхова премія сплачується частинами, компенсацію також виплачуватимуть пропорційно внесеним платежам.

З початку дії програми, з 1 січня 2026 року, бізнес уже подав 52 заявки на компенсацію за пошкоджене або знищене майно, з яких 20 підтверджено на загальну суму 166,5 млн грн. За напрямом компенсації страхової премії подано 21 заявку.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів вдосконалив механізм страхування майна від воєнних ризиків, який запрацював з 1 січня 2026 року. Перші п'ять заявок від бізнесу вже в роботі.

Автор:
Тетяна Гойденко