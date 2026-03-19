Правительство увеличило компенсации за военные риски для бизнеса

Правительство расширяет программу страхования военных рисков для бизнеса: максимальная компенсация за поврежденное имущество в регионах прифронтовых вырастет до 30 млн грн, а компенсация страховой премии — до 3 млн грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлия Свириденко.

По ее словам, решение принято с учетом потребностей бизнеса и обратной связи от предпринимателей.

В рамках обновления программы по направлению компенсации за поврежденное или уничтоженное имущество правительство повысило предельную сумму выплат с 10 млн. грн. до 30 млн. грн. В то же время отменена норма, которая уменьшала компенсацию на объем ранее полученной государственной поддержки.

Предприятия, уже подавшие заявки, смогут уточнить их до 1 мая 2026 года, в том числе увеличить сумму убытков или добавить другое имущество.

По направлению компенсации страховой премии предельная сумма повышена с 1 млн. грн. до 3 млн. грн. Также сокращен срок подачи заявки — теперь это возможно уже на 31-й день после заключения договора страхования.

Если страховая премия уплачивается по частям, компенсацию также будут выплачивать пропорционально внесенным платежам.

С начала действия программы, с 1 января 2026 года, бизнес уже подал 52 заявки на компенсацию за поврежденное или уничтоженное имущество, из которых 20 подтверждено на общую сумму 166,5 млн. грн. По направлению компенсации страховой премии подана 21 заявка.

Напомним, что Кабинет министров усовершенствовал механизм страхования имущества от военных рисков, заработавший с 1 января 2026 года. Первые 5 заявок от бизнеса уже в работе.