Суд виніс рішення щодо колишнього ринку "Добробут" у центрі Львова

19 серпня Господарський суд Львівської області відмовив Львівській міській раді у вимозі скасувати право користування землею компанією "Галінвест", де наразі працює торговий центр на місці колишнього ринку "Добробут" у центрі Львова. Місто подаватиме апеляцію.

Як пише Delo.ua, про це повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Там зауважили, що спільне українсько-австрійське підприємство "Галінвест" незаконно оформило акт постійного користування тією землею.

У міській раді вважають, що земля була передана "Галінвесту" незаконно та без належних юридичних підстав.

"Ми вважаємо, що громаді Львова такою незаконною реєстрацією були завдані збитки, які вимірюються сотнями мільйонів гривень, тому що рішення органу місцевого самоврядування у встановленому порядку про виділення землі не було. Тим не менше, у певний спосіб це було оформлено", – розповів заступник міського голови Львова з містобудування Любомир Зубач.

За його словами, Верховний суд уже ставав на сторону громади Львова - повернув справу на новий розгляд. Однак Господарський суд не дослухався аргументів Верховного суду і не підтримав позовних вимог. Це означає, що ділянку поки що не повертають у комунальну власність міста.

Міськрада готує апеляцію, аби відновити право громади на цю ділянку.

Деталі справи

На початку 1990-х Львівська міська рада спільно з українсько-австрійською фірмою заснувала ТОВ "Галінвест" планувала збудувати тут 5-поверховий готель. Через кризу будівництво зупинилось на рівні фундаменту, а на його місці облаштували тимчасовий ринок.

У 2004 році компанії, які володіли частками "Галінвесту", виключили міську раду з переліку засновників, а у 2020-2022 роках ТОВ "Галінвест" зареєструвало право користування ділянкою та право власності на промислово-продовольчий торговий центр на вул. Старій, 3.

Вартість майна, яке перейшло в приватні руки, за оцінками експертів, перевищує пів мільярда гривень.

Зазначимо, місто вже понад 30 років намагається повернути територію, яку було привласнено незаконно. На місці колишнього ринку міськрада пропонує облаштувати сквер та громадський простір.

ТОВ "Спільне українсько-австрійське підприємство "Галінвест" належить австрійській компанії "Ост-інвест-унд Баупроектменеджмент Г.М.Б.Г", кінцевим бенефіціаром якого є Валерій Холодило. Фірма зареєстрована за адресою ринку "Добробут" на вул. Старій, 3.

Нагадаємо, у Львові завершують будівництво приміщення для першого сучасного комунального ринку, який зводять коштом приватного інвестора.