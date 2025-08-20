- Категория
Суд вынес решение относительно бывшего рынка "Добробут" в центре Львова
19 августа Хозяйственный суд Львовской области отказал Львовскому городскому совету в требовании отменить право пользования землей компанией "Галинвест", где работает торговый центр на месте бывшего рынка "Добробут" в центре Львова. Город будет подавать апелляцию.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.
Там отметили, что совместное украино-австрийское предприятие "Галинвест" незаконно оформило акт постоянного пользования этой землей.
В городском совете считают, что земля была передана "Галинвесту" незаконно и без надлежащих юридических оснований.
"Мы считаем, что общине Львова такой незаконной регистрацией был нанесен ущерб, измеряемый сотнями миллионов гривен, потому что решения органа местного самоуправления в установленном порядке о выделении земли не было. Тем не менее, определенным образом это было оформлено", - рассказал заместитель городского головы Львова по градостроительству Любомир Зубач.
По его словам, Верховный суд уже становился на сторону общины Львова – вернул дело на новое рассмотрение. Однако Хозяйственный суд не прислушался к аргументам Верховного суда и не поддержал исковые требования. Это значит, что участок пока не возвращается в коммунальную собственность города.
Горсовет готовит апелляцию, чтобы восстановить право общины на этот участок.
Детали дела
В начале 1990-х Львовский городской совет совместно с украинско-австрийской фирмой учредил ООО "Галинвест" планировал построить здесь 5-этажную гостиницу. Из-за кризиса строительство остановилось на уровне фундамента, а на его месте обустроили временный рынок.
В 2004 году компании, владевшие долями "Галинвеста", исключили городской совет из перечня учредителей, а в 2020-2022 годах ООО "Галинвест" зарегистрировало право пользования участком и право собственности на промышленно-продовольственный торговый центр на ул. Старая, 3.
Стоимость перешедшего в частные руки имущества, по оценкам экспертов, превышает полмиллиарда гривен.
Отметим, город уже более 30 лет пытается вернуть территорию, которая была присвоена незаконно. На месте бывшего рынка горсовет предлагает обустроить сквер и общественное пространство.
ООО "Совместное украинско-австрийское предприятие "Галинвест" принадлежит австрийской компании "Ост-инвест-унд Баупроектменеджмент Г.М.Б.Г", конечным бенефициаром которого является Валерий Холодило. Фирма зарегистрирована по адресу рынка "Добробут" по ул. Старой, 3.
Напомним, в Львове завершают строительство помещения для первого современного коммунального рынка, который возводят за счет частного инвестора.