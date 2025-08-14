Российский олигарх будет судим за присвоение имущества Львовского автобусного завода

Детективы Государственного бюро расследований выкурили в суд обвинительный акт в отношении российского бизнесмена Игоря Чуркина, организовавшего незаконное завладение недвижимым имуществом ЗАО "Завод коммунального транспорта" — бывшего Львовского автобусного завода.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Государственного бюро расследований.

По данным следствия, его действия повлекли ущерб предприятию более чем на 367 миллионов гривен.

Расследование установило, что в 2005 году Чуркин возглавил наблюдательный совет предприятия и получил возможность принимать решение об отчуждении активов. В 2008 году он организовал передачу восьми объектов недвижимости подконтрольным коммерческим структурам, используя поддельные финансовые документы. Это позволило олигарху незаконно получить часть помещений завода.

Подобный механизм был применен и в 2016 году, когда из-за поддельного судебного решения часть имущества была передана подконтрольным компаниям.

Ему инкриминируют подделку документов и присвоение имущества в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 27, ч.ч. 2, 3, 4 ст. 358, ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины). Максимальное наказание по этим статьям предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в июле 2022 года Государственное бюро расследований сообщило о подозрении российскому олигарху Игорю Чуркину и его сообщнику, пытавшимся обманом сохранить имущество ООО "Львовские автобусные заводы". Было установлено, что украинское предприятие взяло значительный кредит в государственном банке под залог своего имущества. Как обнаружило следствие, его владелец – гражданин РФ Чуркин – потратил деньги по своему усмотрению и отказался возвращать кредитные средства банку.

В ноябре того же года Укрэксимбанк выставил на продажу право требования по кредитным договорам "Львовского автобусного завода", признанного банкротом с применением к нему процедуры ликвидации.