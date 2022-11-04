Укрэксимбанк возобновит попытки продажи ЛАЗа: назначен новый аукцион

Государственный Укрэксимбанк выставил на продажу право требования по кредитным договорам Львовского автобусного завода, признанного банкротом с применением к нему процедуры ликвидации.

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Как говорится в сообщении финучреждения, возобновление торгов за право взыскания задолженности стало возможным после соответствующих решений судов разной юрисдикции. Аукцион по праву требования по кредитным договорам должен пройти в электронной системе OpenMarket (ГП "СЕТАМ") 24 ноября.

Обязательства должника перед банком обеспечены договорами ипотеки помещений производственного назначения и залога оборудования, создававших полный технологический цикл работы предприятия.

Общая площадь производственных помещений составляет более 137 тысяч квадратных метров. Среди них административные и производственные здания машиностроительного завода, в частности, помещения главного производственного корпуса, блок складов, участок накачки шин, механический склад, транспортный цех, гаражи, мастерские.

Огромный массив промышленной застройки, переданный в ипотеку банка, расположен на улице Стрыйской во Львове и занимает более 50 га территории, примыкающей к новой жилой и коммерческой застройке крупнейшего жилого массива города.

Стартовая цена бывшего крупнейшего в Украине предприятия по выпуску троллейбусов и автобусов городского, пригородного и туристического назначения составляет 95,27 миллиона гривен.

Победитель аукциона сможет, как новый ипотекодержатель, получить средства от продажи недвижимости или получить его в собственность в случае, если торги по продаже имущества не состоятся.

"Недвижимое имущество, находящееся в ипотеке, является наиболее ценной частью активов завода. Не секрет, что на эту территорию города есть немало претендентов, в частности, среди застройщиков. И только будущий собственник недвижимого имущества, расположенного на территории предприятия, реально сможет оценить инвестиционный потенциал данного проекта", - отмечает УЭБ.

Напомним, что в июне 2021 года Укрэксимбанк выставил долги ЛАЗа на аукцион 5 июля со стартовой стоимостью 76,5 миллиона гривен. Победителем торгов оказалось ООО "Капитал-Финанс", предложившее 170,1 миллиона гривен.

Перед аукционом в тот же день мэр Львова Андрей Садовый заявил, что "76 миллионов – это лишь малая часть долга предприятия, и покупка этой задолженности не дает права пользоваться имуществом завода, это скорее билет на инвестиционную войну, ведь таких долгов много и они размещены в разных банках".

По словам Садового, он общался с руководством Укрэксимбанка и нашел "точки соприкосновения, которые важны для города". Мэр подчеркнул, что существует большой интерес к аукциону со стороны строительных компаний, но городские власти выступают за то, чтобы возобновить промышленное производство на ЛАЗе, а "ни о какой жилой застройке речь идти не может".

При этом еще до того, 2 июля, Голосеевский районный суд Киева в рамках уголовного производства №12021100000000586 наложил арест на права требования банка по кредитным договорам, договорам ипотеки и залога, заемщиком по которым является ЗАО "Завод коммунального транспорта", а поручителем - ООО "Львовские автобусные заводы". Ввиду этого аукцион был признан несостоявшимся. Однако 25 ноября этот же суд удовлетворил ходатайство Укрэксимбанка и отменил свое решение.

Кроме того, уже 16 июля Хозяйственный суд Киева в рамках обеспечения иска ООО "ЛАЗ" арестовал права кредитного требования Укрэксимбанка и запретил госбанку отчуждать их для "Капитал-Финанса". 6 октября 2021 года Северный апелляционный хозсуд удовлетворил апелляционные жалобы Укрэксимбанка и "Капитал-Финанса" и отменил арест и указанный запрет.

Вместе с тем 11 ноября Хозсуд Киева удовлетворил новое заявление ООО "ЛАЗ" об обеспечении иска по делу о признании недействительными результатов аукциона от 5 июля, запретив банку совершать какие-либо действия по отчуждению права собственности по результатам этих торгов, а "Капитал-Финансу" - приобретать право собственности на лот.

Последнее решение 15 июня 2022 года было подтверждено Северным апелляционным хозсудом, а месяц назад – 6 октября – и Кассационным хозяйственным судом в составе Верховного суда. При этом Укрэксимбанк в своем сообщении не уточняет, какими именно судебными решениями руководствовался при принятии решения снова попытаться продать ЛАЗ уже на новом аукционе.