Укрексімбанк поновить спроби продажу ЛАЗу: призначено новий аукціон

Державний Укрексімбанк виставив на продаж право вимоги за кредитними договорами Львівського автобусного заводу, визнаного банкрутом із застосуванням до нього процедури ліквідації.

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Як ідеться у повідомленні фінустанови, відновлення торгів за право стягнення заборгованості стало можливим після відповідних рішень судів різної юрисдикції. Аукціон з права вимоги за кредитними договорами має відбутися в електронній системі OpenMarket (ДП "СЕТАМ") 24 листопада.

Зобов’язання боржника перед банком забезпечені договорами іпотеки приміщень виробничого призначення та застави обладнання, які створювали повний технологічний цикл роботи підприємства.

Загальна площа виробничих приміщень становить понад 137 тисяч квадратних метрів. Серед них адміністративні та виробничі будівлі машинобудівного заводу, зокрема, приміщення головного виробничого корпусу, блок складів, дільниця помпування шин, механічний склад, транспортний цех, гаражі, майстерні тощо.

Величезний масив промислової забудови, переданий в іпотеку банку, розташований на вулиці Стрийській у Львові та займає більше 50 га території, що межує з новою житловою та комерційною забудовою найбільшого житлового масиву міста.

Стартова ціна колишнього найбільшого в Україні підприємства з випуску тролейбусів та автобусів міського, приміського і туристичного призначення складає 95,27 мільйона гривень.

Переможець аукціону матиме можливість, як новий іпотекодержатель, отримати кошти від продажу нерухомості або набути його у власність в разі, якщо торги з продажу майна не відбудуться.

"Нерухоме майно, що перебуває в іпотеці, є найбільш цінною частиною активів заводу. Не секрет, що на цю територію міста є чимало претендентів, зокрема, серед забудовників. І тільки майбутній власник нерухомого майна, розташованого на території підприємства, реально зможе оцінити інвестиційний потенціал даного проекту", - зазначає УЕБ.

Нагадаємо, що в червні 2021 року Укрексімбанк виставив борги ЛАЗу на аукціон 5 липня зі стартовою вартістю 76,5 мільйона гривень. Переможцем торгів виявилося ТОВ "Капітал-Фінанс", яке запропонувало 170,1 мільйона гривень.

Перед аукціоном в той же день мер Львова Андрій Садовий заявив, що "76 мільйонів – це лише мала частина боргу підприємства, і купівля цієї заборгованості не дає права користуватись майном заводу, це швидше квиток на інвестиційну війну, адже таких боргів є багато і вони розміщені у різних банках".

За словами Садового, він спілкувався з керівництвом Укрексімбанку і знайшов "точки дотику, які є важливими для міста". Мер підкреслив, що існує велика зацікавленість до аукціону зі сторони будівельних компаній, але міська влада виступає за те, щоб відновити промислове виробництво на ЛАЗі, а "про жодну житлову забудову мова йти не може".

Однак ще до цього, 2 липня, Голосіївський районний суд Києва в рамках кримінального провадження №12021100000000586 наклав арешт на права вимоги банку за кредитними договорами, договорами іпотеки й застави, позичальником за якими є ЗАТ "Завод комунального транспорту", а поручителем - ТОВ "Львівські автобусні заводи". Через це аукціон був визнаний таким, що не відбувся. Однак 25 листопада цей же суд задовольнив клопотання Укрексімбанку та скасував зазначене рішення.

Крім того, 16 липня вже Господарський суд Києва в рамках забезпечення позову ТОВ "ЛАЗ" арештував права кредитної вимоги Укрексімбанку та заборонив держбанку відчужувати їх для "Капітал-Фінанса". Натомість 6 жовтня 2021 року Північний апеляційний госпсуд задовольнив апеляційні скарги Укрексімбанку і "Капітал-Фінанса" та скасував арешт та зазначену заборону.

Разом з тим 11 листопада Госпсуд Києва задовольнив нову заяву ТОВ "ЛАЗ" про забезпечення позову в справі про визнання недійсними результатів аукціону від 5 липня, заборонивши банку здійснювати будь-які дії щодо відчуження права власності за результатом цих торгів, а "Капітал-Фінансу" - набувати права власності на лот.

Останнє рішення 15 червня 2022 року було підтверджене Північним апеляційним госпсудом, а місяць тому - 6 жовтня - і Касаційним господарським судом у складі Верховного суду. При цьому Укрексімбанк у своєму повідомленні не уточнює, якими саме судовими рішеннями керувався при прийнятті рішення знову спробувати продати ЛАЗ вже на новому аукціоні.