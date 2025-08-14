Російського олігарха судитимуть за привласнення майна Львівського автобусного заводу

Детективи Державного бюро розслідувань скерували до суду обвинувальний акт щодо російського бізнесмена Ігоря Чуркіна, який організував незаконне заволодіння нерухомим майном ЗАТ "Завод комунального транспорту" — колишнього Львівського автобусного заводу.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Державного бюро розслідувань.

За даними слідства, його дії спричинили збитки підприємству на понад 367 мільйонів гривень.

Розслідування встановило, що у 2005 році Чуркін очолив спостережну раду підприємства та отримав можливість ухвалювати рішення про відчуження активів. У 2008 році він організував передачу восьми об’єктів нерухомості підконтрольним комерційним структурам, використавши підроблені фінансові документи. Це дозволило олігарху незаконно отримати частину приміщень заводу.

Схожий механізм був застосований і у 2016 році, коли через підроблене судове рішення ще частину майна було передано підконтрольним компаніям.

Йому інкримінують підробку документів та привласнення майна в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 27, ч.ч. 2, 3, 4 ст. 358, ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України). Максимальне покарання за цими статтями передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у липні 2022 року Державне бюро розслідувань повідомило про підозру російському олігарху Ігорю Чуркіну та його спільнику, які намагалися обманом зберегти майно ТОВ "Львівські автобусні заводи". Тоді було встановлено, що українське підприємство взяло значний кредит у державному банку під заставу свого майна. Як виявило слідство, його власник - громадянин РФ Чуркін - витратив гроші на власний розсуд та відмовився повертати кредитні кошти банку.

У листопаді того ж року Укрексімбанк виставив на продаж право вимоги за кредитними договорами Львівського автобусного заводу, визнаного банкрутом із застосуванням до нього процедури ліквідації.