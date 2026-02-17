Для экс-министра энергетики Галущенко будут просить залог в 425 миллионов гривен

Для бывшего министра энергетики и юстиции Германа Галущенко будут просить назначить залог в размере 425 миллионов гривен.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила спикер Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Ольга Постолюк в комментарии «РБК-Украина».

По ее словам, прокуроры будут просить для Галущенко арест с альтернативой залогу в 425 млн. гривен.

Он остается под стражей и будет ждать избрания меры пресечения, которое будет рассматриваться 17 февраля.

Дело Галущенко

Напомним, 15 февраля 2026 года при попытке покинуть территорию Украины Галущенко задержали детективы НАБУ. Экс-министра разоблачили на отмывании средств и участии в преступной организации.

Следствие утверждает, что он является фигурантом резонансного дела "Мидас", что касается хищения средств в "Энергоатоме".

Галущенко занимал должность министра энергетики с 2021 по 2025 год, а с 17 июля по 19 ноября 2025 года был министром юстиции.

19 ноября Верховная Рада Украины приняла решение об увольнении министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук на фоне коррупционного скандала в сфере энергетики.

Коррупционная схема в энергетике, где фигурирует Галущенко

10 ноября НАБУ объявило о разоблачении коррупционной схемы в "Энергоатоме", в которую входили действующие и бывшие чиновники энергетической сферы. Злоумышленники извлекали неправомерную выгоду от контрагентов компании в размере 10–15% от стоимости контрактов, применяя схему "шлагбаум" для контроля платежей и статуса поставщиков. Правоохранители установили, что фактическое управление стратегическим предприятием с годовым доходом более 200 млрд. грн. осуществлялось посторонними лицами без формальных полномочий.

Кроме того, НАБУ разоблачило схему "Легализация", в которой киевский офис, связанный с семьей бывшего депутата и сенатора РФ Андрея Деркача, "отмывал" средства через сеть компаний-нерезидентов. В офисе вели "черную бухгалтерию", учет средств и выдавали наличные деньги за пределами Украины. За услуги брали процент от сделок, а через схему прошло около 100 млн долларов.

Спецоперация по документированию деятельности преступной организации продолжалась более 15 месяцев – с лета 2024 года. За это время получены тысячи часов аудиозаписей, теперь дается оценка действиям всех участников этих материалов. Проведено более 70 обысков в Киеве и других регионах, изъят значительный массив документов и наличных средств.

О том, что обыски прошли у министра юстиции и бывшего министра энергетики Германа Галущенко, ранее сообщал ряд СМИ и нардепов, однако официального подтверждения не было. Однако 11 ноября Министерство юстиции Украины подтвердило, что с участием Галущенко были проведены следственные действия в рамках уголовного производства по коррупции в энергетике.

В этом деле подозрения от НАБУ получили:

бизнесмен, соучредитель студии "Квартал 95" Тимур Миндич (на пленках НАБУ его кодовое имя – Карлсон );

экссоветник министра энергетики Игорь Миронюк (Рокет);

исполнительный директор по безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов (Тенор);

еще четыре "работника" так называемого бэк-офиса по легализации средств, среди них – Александр Цукерман (Шугармен), Игорь Ф урсенко (Решик), Леся Устименко и Людмила Зорина.

Миндича и Цукермана не задержали, потому что они успели уехать за границу до объявления подозрения.

1 декабря ВАКС заочно выбрал мера пресечения бизнесмена Тимуру Миндичу в виде содержания под стражей.