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Ізюм зазнав атаки РФ: пошкоджено відділення "Нової пошти" та електромережі

Нова пошта
Пошкоджено "Нову пошту" та склад

Російські війська вранці 24 липня завдали удару по Ізюму Харківської області. Внаслідок атаки пошкоджено відділення “Нової пошти”, складське приміщення, автомобілі та електромережі. 

Як пише Delo.ua, про це повідомляє міська військова адміністрація.

Росія атакувала Ізюм

За попередніми даними, російські військові застосували три керовані авіаційні бомби (КАБ). Зафіксовано влучання у вантажне відділення "Нової пошти", складське приміщення та відкриту територію.

Фото 2 — Ізюм зазнав атаки РФ: пошкоджено відділення "Нової пошти" та електромережі

Унаслідок обстрілу пошкоджено вікна у прилеглих будинках, чотири автомобілі та електромережі. Через пошкодження частина району тимчасово залишилася без електропостачання.

Інформації про постраждалих наразі не надходило.

Фото 3 — Ізюм зазнав атаки РФ: пошкоджено відділення "Нової пошти" та електромережі

Зауважимо, що російська армія завдає постійних ударів по терміналам та іншим активам "Нової пошти". Зокрема, на початку липня було пошкоджено сортувальний термінал "Нової пошти" у Кривому Розі та у Дніпрі

 Також унаслідок російської ракетної атаки в Києві було знищено найбільший інноваційний сортувальний термінал "Нової пошти".

Автор:
Ольга Опенько