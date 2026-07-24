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Изюм подвергся атаке РФ: повреждено отделение "Новой почты" и электросети

Новая почта
Поврежден "Новая почта" и состав

Российские войска утром 24 июля нанесли удар по Изюму Харьковской области. В результате атаки повреждены отделения "Новой почты", складское помещение, автомобили и электросети.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает городская военная администрация.

Россия атаковала Изюм

По предварительным данным, российские военные применили три управляемых авиационных бомбы (КАБ). Зафиксировано попадание в грузовое отделение "Новой почты", складское помещение и открытую территорию.

Фото 2 — Изюм подвергся атаке РФ: повреждено отделение "Новой почты" и электросети

В результате обстрела повреждены окна в близлежащих домах, четыре автомобиля и электросети. Из-за повреждений часть района временно осталась без электроснабжения.

Информация о пострадавших пока не поступала.

Фото 3 — Изюм подвергся атаке РФ: повреждено отделение "Новой почты" и электросети

Заметим, что российская армия наносит постоянные удары по терминалам и другим активам "Новой почты". В частности, в начале июля был поврежден сортировочный терминал "Новой почты" в Кривом Роге и в Днепре .

Также в результате российской ракетной атаки в Киеве был уничтожен крупнейший инновационный сортировочный терминал "Новой почты".

Автор:
Ольга Опенько