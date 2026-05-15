Вперше за 10 місяців: Нафтогаз" відновив закупівлі газу на внутрішньому ринку

ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" у четвер 14 травня придбала природний газ на "Українській енергетичній біржі". Ця угода стала першою купівлею газу компанією на біржі за понад 10 місяців, починаючи з липня 2025 року.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє консалтингова компанія ЕxРro.

14 травня підприємство придбало 200 тис. куб м ресурсу червня. Середньозважена ціна становила 21 667 грн/тис. куб м (без ПДВ), що дорівнює 26 000 грн/тис. куб м (з ПДВ). Того ж дня ринкові ціни на червневий ресурс в Україні коливалися в межах 25 690 – 26 200 грн/тис. куб м (з ПДВ).

Повернення "Нафтогазу" до купівлі газу на внутрішньому ринку виступає важливим фактором для формування цін в Україні в останні дні, враховуючи, що газ в Україні торгується дешевше, ніж у Європі.

"Нафтогаз Трейдинг" з минулого тижня щодня виходить на біржові торги для закупівлі природного газу ресурсу травня та червня. До укладання цієї угоди компанія пропонувала паливо на біржі виключно для продажу.

Протягом 2025 року "Нафтогаз Трейдинг" закупила на біржі 34,3 млн куб м природного газу. Загалом із моменту виходу компанії на біржовий ринок для купівлі газу у 2023 році обсяг закупівель склав майже 1,29 млрд куб м.

Раніше повідомлялося, що ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" відновлює продаж природного газу на українському ринку для промислових споживачів, які були призупинені з січня 2022 року.