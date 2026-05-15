Впервые за 10 месяцев: Нафтогаз возобновил закупки газа на внутреннем рынке

ООО "Газоснабжающая компания "Нефтегаз Трейдинг" в четверг 14 мая приобрела природный газ на "Украинской энергетической бирже". Это соглашение стало первой покупкой газа компанией на бирже за более чем 10 месяцев, начиная с июля 2025 года.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает консалтинговая компания ЕxРro.

14 мая предприятие приобрело 200 тыс. куб м ресурса июня. Средневзвешенная цена составила 21 667 грн/тыс. куб м (без НДС), что равняется 26 000 грн/тыс. куб м (с НДС). В тот же день рыночные цены на июньский ресурс в Украине колебались от 25 690 до 26 200 грн/тыс. куб м (с НДС).

Возвращение "Нефтегаза" к покупке газа на внутреннем рынке выступает важным фактором для формирования цен в Украине в последние дни, учитывая, что газ в Украине торгуется дешевле, чем в Европе.

"Нефтегаз Трейдинг" с прошлой недели ежедневно выходит на биржевые торги для закупки природного газа ресурса мая и июня. До заключения этого соглашения компания предлагала топливо на бирже исключительно для продажи.

В течение 2025 года "Нефтегаз Трейдинг" закупила на бирже 34,3 млн куб м природного газа. В целом с момента выхода компании на биржевой рынок для покупки газа в 2023 году объем закупок составил почти 1,29 млрд куб.

Ранее сообщалось, что ООО "Газоснабжающая компания "Нефтегаз Трейдинг" возобновляет продажу природного газа на украинском рынке для промышленных потребителей, которые были приостановлены с января 2022 года.