AI Лидеры

AI Лидеры
После четырехлетнего перерыва "Нафтогаз" возобновляет продажу газа для промышленных потребителей

нефтегаз
«Нефтегаз Трейдинг» возобновляет продажу газа для промышленных потребителей / Shutterstock

ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Трейдинг" возобновляет продажу природного газа на украинском рынке для промышленных потребителей, которые были приостановлены с января 2022 года.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает ExPro.

Отмечается, что "Нафтогаз Трейдинг" готов обеспечить промышленных потребителей необходимыми объемами природного газа в период апрель-май 2026 года. Цена реализации по состоянию на 9 апреля 2026 года составляет 32 000 грн/тыс. куб м (с НДС).

Кроме того, компания также вышла с аналогичным предложением на аукционы "Украинской энергетической биржи", где предлагает к продаже 1 млн куб м ресурса апреля (поставка с 15 по 30 апреля) и 1 млн куб м ресурса мая. Стартовая цена – 32 000 грн/тыс. куб м (с НДС) на условиях предоплаты. Объемы могут увеличиваться при наличии спроса.

Как сообщили в пресс-службе группы "Нафтогаз", предложение природного газа для промышленных потребителей обнародовано, чтобы обеспечить доступ к ресурсу в условиях имеющегося спроса. Это особенно важно для предприятий критической инфраструктуры, работающих и закупающих газ по рыночным ценам.

Четыре года не продавали

В последний раз "Нафтогаз Трейдинг" продавала природный газ на бирже еще до полномасштабного вторжения, в январе 2022 года. В 2019-2021 годах "Нафтогаз Трейдинг" была основным продавцом газа на "Украинской энергетической бирже", реализовав за этот период более 2,8 млрд куб м природного газа.

В то же время, с началом полномасштабного вторжения компания прекратила продажу газа для промышленных потребителей на бирже. В ноябре 2023 года "Нафтогаз Трейдинг" приступила к закупке газа украинской добычи на бирже для собственных нужд.

В отдельные месяцы (ноябрь-декабрь 2024 г.) компания продавала природный газ для промышленных потребителей вне биржи. Однако большинство времени по полномасштабному вторжению "Нафтогаз Трейдинг" не продавало газ для промышленных потребителей, продолжая реализацию газа по льготным ценам для производителей тепла, электроэнергии, бюджетных и религиозных организаций в соответствии с возложенными на компанию специальными обязанностями (ПСО).

Напомним, правительство в марте внесло изменения в положение о ПСО, согласно которым производители электроэнергии (кроме новых объектов в прифронтовых регионах) больше не будут получать газ по льготным ценам от "Нафтогаз Трейдинг".

Автор:
Светлана Манько