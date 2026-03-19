АМКУ оштрафовал "Нефтегаз Трейдинг" на 226 тыс. грн

Антимонопольный комитет Украины наложил штраф в размере 226 тыс. грн на ООО "Нефтегаз Трейдинг" за выполнение не в полном объеме решения №468-р, принятого еще в августе 2021 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение главы АМКУ Павла Кириленко.

Согласно этому решению, Комитет ранее установил, что компания использовала в своей деятельности обозначения, похожие на название другой компании — ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Трейдинг". Также на сайте общества распространялась вводящая в заблуждение информация, в частности о якобы долговременных партнерских отношениях с ведущими газодобывающими компаниями Украины.

В Комитете отмечают, что компания прекратила распространение недостоверной информации, однако и в дальнейшем использует в своем названии обозначение "Нефтегаз Трейдинг". При этом у общества есть действующие бессрочные лицензии на поставку природного газа и электроэнергии.

В связи с этим АМКУ признал действия компании нарушением законодательства о защите экономической конкуренции и принял решение о наложении штрафа.

Кроме того, на заседании Комитет согласовал ряд концентраций и соглашений. В частности, швейцарская компания SOCAR Energy Holdings AG получила разрешение на опосредованное приобретение контроля над итальянскими Italiana Petroli SpA и MIP SpA

АО "Таскомбанк" уволено получить контроль над активами завода по производству керамических блоков "Киевский филиал ССК", включая земельный участок и оборудование.

Кипрская Ancor Investments Limited получила разрешение на контроль над ООО "Предприятие "Возрождение" и ООО "Орион Молоко", а Agroton Public Limited - над СООО "Мрия".

Отдельно согласовано соглашение о вступлении в контроль над активами Балтийского зернового терминала в порту Гдыня компаниями Bunge Global SA и CM Holding A/S через польскую Ribera sp. z oo

Также компании VALEA Foundation и Rockaway Media as получили разрешение на совместное получение контроля над Rockaway Arts as

В АМКУ отмечают, что такие решения направлены как на прекращение нарушений конкуренции, так и на обеспечение прозрачности крупных сделок на рынке.

Недавно НАК "Нафтогаз Украины" уволила Сергея Беляева с должности директора ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" и с должности временно исполняющего обязанности генерального директора ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Трейдинг" .