АМКУ оштрафував "Нафтогаз Трейдінг" на 226 тис. грн

Антимонопольний комітет України наклав штраф у розмірі 226 тис. грн на ТОВ "Нафтогаз Трейдінг" за виконання не в повному обсязі рішення №468-р, ухваленого ще у серпні 2021 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення голови АМКУ Павла Кириленка.

Згідно з цим рішенням, Комітет раніше встановив, що компанія використовувала у своїй діяльності позначення, схожі на назву іншої компанії — ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг". Також на сайті товариства поширювалася інформація, що вводила в оману, зокрема про нібито довготривалі партнерські відносини з провідними газовидобувними компаніями України.

У Комітеті зазначають, що компанія припинила поширення недостовірної інформації, однак і надалі використовує у своїй назві позначення "Нафтогаз Трейдінг". При цьому товариство має чинні безстрокові ліцензії на постачання природного газу та електроенергії.

З огляду на це, АМКУ визнав дії компанії порушенням законодавства про захист економічної конкуренції та ухвалив рішення про накладення штрафу.

Окрім цього, на засіданні Комітет погодив низку концентрацій та угод. Зокрема, швейцарська компанія SOCAR Energy Holdings AG отримала дозвіл на опосередковане набуття контролю над італійськими Italiana Petroli S.p.A. та MIP S.p.A.

АТ "Таскомбанк" зволено набути контроль над активами заводу з виробництва керамічних блоків "Київська філія СБК", включно із земельною ділянкою та обладнанням.

Кіпрська Ancor Investments Limited отримала дозвіл на контроль над ТОВ "Підприємство "Відродження" та ТОВ "Оріон Молоко", а Agroton Public Limited — над СТОВ "Мрія".

Окремо погоджено угоду щодо набуття контролю над активами Балтійського зернового терміналу в порту Гдиня компаніями Bunge Global SA та CM Holding A/S через польську Ribera sp. z o.o.

Також компанії VALEA Foundation та Rockaway Media a.s. отримали дозвіл на спільне набуття контролю над Rockaway Arts a.s.

В АМКУ наголошують, що такі рішення спрямовані як на припинення порушень конкуренції, так і на забезпечення прозорості великих угод на ринку.

Додамо, нещодавно НАК "Нафтогаз України" звільнила Сергія Бєляєва з посади директора ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" та з посади тимчасово виконуючого обов’язки генерального директора ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг".