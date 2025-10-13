"Нафтогаз" звільнив керівника двох підрозділів: що відомо

НАК "Нафтогаз України" звільнила Сергія Бєляєва з посади директора ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" та з посади тимчасово виконуючого обов’язки генерального директора ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг".

Як пише Delo.ua, про це повідомляє ExPro з посиланням на власні джерела та інформацію аналітичної системи YouControl.

Зазначається, що Бєляєв очолював ГК "Нафтогаз України" з кінця липня 2021 року. До цього він працював фінансовим директором ГК "Нафтогаз України". Компанія відповідає за постачання природного газу для понад 12,5 млн побутових споживачів в Україні.

"Нафтогаз Трейдинг" відповідає за постачання природного газу бюджетним та релігійним організаціям, ОСББ та теплокомуненерго, а також промисловим споживачам, що працюють з "Нафтогазом".

Компанія також в останні роки купувала природний газ внутрішнього видобутку на "Українській енергетичній біржі".

Сергій Бєляєв. Фото: facebook.com/belyaevsergeyn

Кого призначили

Новим очільником ГК "Нафтогаз Трейдинг" та ГК "Нафтогаз України" стала Людмила Кіндер, яка з 15 лютого 2025 року очолювала "Альянс Холдинг", що управляє мережею АЗС Shell в Україні.

Людмила Кіндер. Фото: Фінансовий клуб

"Укрнафта" остаточно придбала 51% акцій "Альянс Холдинг" у серпні 2025 року.

За інформацією з відкритих джерел, раніше Людмила Кіндер працювала директором департаменту підтримки та координації роботи мережі Правекс Банк.

Нагадаємо, наглядова рада НАК "Нафтогаз України" призначила двох нових членів правління — Оксану Волинець та Олену Артазей.