"Нафтогаз" уволил руководителя двух подразделений: что известно

НАК "Нафтогаз Украины" уволила Сергея Беляева с должности директора ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" и с должности временно исполняющего обязанности генерального директора ООО "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Трейдинг".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает ExPro со ссылкой на собственные источники и информацию аналитической системы YouControl.

Отмечается, что Беляев возглавлял ГК "Нафтогаз Украины" с конца июля 2021 года. До этого он работал финансовым директором ГК "Нафтогаз Украины". Компания отвечает за поставку природного газа для более 12,5 млн. бытовых потребителей в Украине.

"Нафтогаз Трейдинг" отвечает за поставки природного газа бюджетным и религиозным организациям, ОСМД и теплокоммунэнерго, а также промышленным потребителям, работающим с "Нафтогазом".

Компания также в последние годы покупала природный газ внутренней добычи на Украинской энергетической бирже.

Сергей Беляев. Фото: facebook.com/belyaevsergeyn

Кого назначили

Новым главой ГК "Нафтогаз Трейдинг" и ГК "Нафтогаз Украины" стала Людмила Киндер, которая с 15 февраля 2025 года возглавляла "Альянс Холдинг", управляющий сетью АЗС Shell в Украине.

Людмила Киндер. Фото: Финансовый клуб

"Укрнафта" окончательно приобрела 51% акций "Альянс Холдинг" в августе 2025 года.

По информации из открытых источников ранее Людмила Киндер работала директором департамента поддержки и координации работы сети Правэкс Банк.

Напомним, наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" назначил двух новых членов правления - Оксану Волынец и Елену Артазей.