Змови на торгах: АМКУ оштрафував компанії на понад 20 млн грн

Антимонопольний комітет України на засіданні Тимчасових адміністративних колегій 22 жовтня 2025 року ухвалив чотири рішення про порушення законодавства про захист економічної конкуренції. За антиконкурентні узгоджені дії на компанії накладено штрафи на загальну суму понад 20,3 млн грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу АМКУ.

Понад 20 млн грн штрафів

За результатами розгляду справ Антимонопольний комітет України встановив факти антиконкурентних узгоджених дій з боку низки учасників торгів.

Зокрема, товариство "ТД "Кип і Ко" та підприємець Михайло Романенко діяли узгоджено під час участі у закупівлі солі для промислової переробки, що відбувалася у 2022 році. Розслідування підтвердило наявність скоординованих дій між учасниками, які призвели до усунення конкуренції під час торгів. За два порушення компанію оштрафовано на 7,87 млн грн.

Також порушення законодавства про захист економічної конкуренції встановлено у діях компаній "Нафтогазхім Сервіс" та "Нафтогаз інжиніринг проект". Вони узгодили свої дії під час торгів із закупівлі частотних перетворювачів, проведених у 2023 році компанією "Укргазвидобування". За ці дії на порушників накладено штрафи на загальну суму 3,27 млн грн.

Також АМКУ визнав, що компанії "ТСК Групп Україна" та "Українські системи постачання для будівництва" діяли узгоджено під час участі у двох аукціонах, проведених Регіональним відділенням Фонду держмайна в Одеській та Миколаївській областях. Мова йде про продаж об’єктів малої приватизації — єдиного майнового комплексу державного підприємства "Урожай" та бази відпочинку "Перлина".

Розслідування показало, що учасники були поінформовані про дії один одного, обмінювалися даними та узгоджували умови участі в аукціонах. За змову компанії оштрафовані на загальну суму 796,5 тис. грн.

Крім того, встановлено порушення з боку компаній "Бідронс" та "Техавтофарт Південь", які узгодили свої дії під час участі у двох торгах, організованих у 2024 році виконавчим комітетом Хмельницької міської ради та Департаментом муніципальної безпеки Одеської міської ради.

За ці порушення на підприємства накладено штрафи на загальну суму 8,38 млн грн.

Нагадаємо, у вересні АМКУ оштрафував п’ять компаній за змови під час публічних закупівель. Загальна сума штрафів склала 12, 9 млн грн.