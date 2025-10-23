Заговоры на торгах: АМКУ оштрафовал компании более чем на 20 млн грн

Антимонопольный комитет Украины на заседании Временных административных коллегий 22 октября 2025 принял четыре решения о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции. За антиконкурентные согласованные действия на компании наложены штрафы на общую сумму более 20,3 млн. грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу АМКУ.

Более 20 млн грн штрафов

По результатам рассмотрения дела Антимонопольный комитет Украины установил факты антиконкурентных согласованных действий со стороны ряда участников торгов.

В частности, общество "ТД "Кип и Ко" и предприниматель Михаил Романенко действовали согласованно при участии в закупке соли для промышленной переработки, которая происходила в 2022 году. Расследование подтвердило наличие скоординированных действий между участниками, которые привели к устранению конкуренции во время торгов. За два нарушения компания оштрафована на 7 млн. грн .

Также нарушение законодательства о защите экономической конкуренции установлено в действиях компаний "Нефтегазхим Сервис" и "Нефтегаз инжиниринг проект". Они согласовали свои действия в ходе торгов по закупке частотных преобразователей, проведенных в 2023 году компанией "Укргаздобыча". За эти действия на нарушителей наложены штрафы на общую сумму 3,27 млн грн .

Также АМКУ признал, что компании "ВСК Групп Украина" и "Украинские системы поставки для строительства" действовали согласованно при участии в двух аукционах, проведенных Региональным отделением Фонда госимущества в Одесской и Николаевской областях. Речь идет о продаже объектов малой приватизации - единого имущественного комплекса государственного предприятия "Урожай" и базы отдыха "Жемчужина".

Расследование показало, что участники были проинформированы о действиях друг друга, обменивались данными и согласовывали условия участия в аукционах. За сговор компании оштрафованы на общую сумму 796,5 тыс. грн .

Кроме того, установлены нарушения со стороны компаний Бидронс и Техавтофарт Юг, которые согласовали свои действия при участии в двух торгах, организованных в 2024 году исполнительным комитетом Хмельницкого городского совета и Департаментом муниципальной безопасности Одесского городского совета.

За эти нарушения на предприятия наложены штрафы на общую сумму 8,38 млн. грн .

Напомним, в сентябре АМКУ оштрафовал пять компаний за сговоры в ходе публичных закупок. Общая сумма штрафов составила 12,9 млн грн.