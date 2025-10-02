Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,22

+0,08

EUR

48,37

+0,07

Наличный курс:

USD

41,27

41,16

EUR

48,79

48,61

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

АМКУ оштрафовал четыре компании более чем на 19 млн грн за сговор на торгах

заседание АМКУ
Заседание Антимонопольного комитета Украины. / АМКУ

2 октября 2025 года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) принял два решения о нарушении конкурентного законодательства четырьмя компаниями. Нарушение заключалось в совершении антиконкурентных согласованных действий, касающихся искажения результатов торгов. Общий размер штрафов по двум решениям превышает 19 миллионов гривен.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу АМКУ.

Дело 1: строительство и ремонт на 34 млн грн

Комитет признал, что ООО "Господар-2" и ЧП "Демсей" совершили сговор при участии в торгах. Предметом закупки было строительство насосной станции в Первомайске (Николаевская область) и капитальный ремонт неврологического отделения больницы Николаевской области.

Ожидаемая стоимость двух торгов составила более 34 млн. грн. АМКУ установил обстоятельства, свидетельствовавшие о совместном и скоординированном поведении компаний, включая "коммуникации между ними и обмен информацией", с целью устранения конкуренции. За это нарушение компании оштрафованы на общую сумму 3074937 грн.

По данным Y oucontrol, конечным бенефициарным владельцем ООО "Господар-2" является Петр Пестов, а ЧП "Демсей" - Агаси Авдалян.

Дело 2: поставка медицинских материалов

Другим решением АМКУ признал, что ООО "Фармедис" и ООО "ДМ-Проект" также исказили результаты торгов.

Компании принимали участие в 2 торгах по поставке медицинских материалов Государственному агентству инфраструктурных проектов Украины. Договоры были заключены с ООО "Фармедис". Комитет установил, что общества "действовали не самостоятельно, а согласовывали свое поведение с целью устранения конкуренции между ними". За сговор общества "Фармедис" и "ДМ-Проект" оштрафованы на сумму 16 110 602 грн.

Конечным бенефициарным владельцем ООО "Фармедис" является Игорь Пчелинцев и Дмитрий Пчелинцев, а ООО "ДМ-Проект"   - Елена Кузнечикова.

Напомним, в сентябре АМКУ оштрафовал пять компаний за сговоры в ходе публичных закупок. Общая сумма штрафов составила 12,9 млн грн.

Автор:
Татьяна Ковальчук