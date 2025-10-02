АМКУ оштрафовал четыре компании более чем на 19 млн грн за сговор на торгах

2 октября 2025 года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) принял два решения о нарушении конкурентного законодательства четырьмя компаниями. Нарушение заключалось в совершении антиконкурентных согласованных действий, касающихся искажения результатов торгов. Общий размер штрафов по двум решениям превышает 19 миллионов гривен.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу АМКУ.

Дело 1: строительство и ремонт на 34 млн грн

Комитет признал, что ООО "Господар-2" и ЧП "Демсей" совершили сговор при участии в торгах. Предметом закупки было строительство насосной станции в Первомайске (Николаевская область) и капитальный ремонт неврологического отделения больницы Николаевской области.

Ожидаемая стоимость двух торгов составила более 34 млн. грн. АМКУ установил обстоятельства, свидетельствовавшие о совместном и скоординированном поведении компаний, включая "коммуникации между ними и обмен информацией", с целью устранения конкуренции. За это нарушение компании оштрафованы на общую сумму 3074937 грн.

По данным Y oucontrol, конечным бенефициарным владельцем ООО "Господар-2" является Петр Пестов, а ЧП "Демсей" - Агаси Авдалян.

Дело 2: поставка медицинских материалов

Другим решением АМКУ признал, что ООО "Фармедис" и ООО "ДМ-Проект" также исказили результаты торгов.

Компании принимали участие в 2 торгах по поставке медицинских материалов Государственному агентству инфраструктурных проектов Украины. Договоры были заключены с ООО "Фармедис". Комитет установил, что общества "действовали не самостоятельно, а согласовывали свое поведение с целью устранения конкуренции между ними". За сговор общества "Фармедис" и "ДМ-Проект" оштрафованы на сумму 16 110 602 грн.

Конечным бенефициарным владельцем ООО "Фармедис" является Игорь Пчелинцев и Дмитрий Пчелинцев, а ООО "ДМ-Проект" - Елена Кузнечикова.

Напомним, в сентябре АМКУ оштрафовал пять компаний за сговоры в ходе публичных закупок. Общая сумма штрафов составила 12,9 млн грн.