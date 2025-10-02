АМКУ оштрафував чотири компанії на понад 19 млн грн за змову на торгах

2 жовтня 2025 року Антимонопольний комітет України (АМКУ) ухвалив два рішення щодо порушення конкурентного законодавства чотирма компаніями. Порушення полягало у вчиненні антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів. Загальний розмір штрафів за двома рішеннями перевищує 19 мільйонів гривень.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу АМКУ.

Справа 1: будівництво та ремонт на 34 млн грн

Комітет визнав, що ТОВ "Господар-2" та ПП "Демсей" вчинили змову під час участі у торгах. Предметом закупівлі було будівництво насосної станції у м. Первомайську (Миколаївська область) та капітальний ремонт неврологічного відділення лікарні на Миколаївщині.

Очікувана вартість двох торгів становила понад 34 млн грн. АМКУ встановив обставини, які свідчили про спільну та скоординовану поведінку компаній, включаючи "комунікації між ними та обмін інформацією", з метою усунення конкуренції. За це порушення компанії оштрафовані на загальну суму 3 074 937 грн.

За даними Youcontrol, кінцевим бенефіціарним власником ТОВ "Господар-2" є Петро Пестов, а ПП "Демсей" — Агасі Авдалян.

Справа 2: постачання медичних матеріалів

Іншим рішенням АМКУ визнав, що ТОВ "Фармєдіс" та ТОВ "ДМ-Проект" також спотворили результати торгів.

Компанії брали участь у 2 торгах щодо постачання медичних матеріалів Державному агентству інфраструктурних проєктів України. Договори було укладено з ТОВ "Фармєдіс". Комітет встановив, що товариства "діяли не самостійно, а узгоджували свою поведінку з метою усунення конкуренції між ними". За змову товариства "Фармєдіс" та "ДМ-Проект" оштрафовані на суму 16 110 602 грн.

Кінцевим бенефіціарним власником ТОВ "Фармєдіс" є Ігор Пчелінцев та Дмитро Пчелінцев, а ТОВ "ДМ-Проект" — Олена Кузнечікова.

Нагадаємо, у вересні АМКУ оштрафував п’ять компаній за змови під час публічних закупівель. Загальна сума штрафів склала 12, 9 млн грн.