Производители электроэнергии будут покупать газ по рыночным ценам: что известно

Правительство внесло изменения в положение о ПСО (возложение специальных обязанностей), в соответствии с которыми отменило условия поставки природного газа для газотурбинных (ГТУ) и газопоршневых установок (ГПУ), производящих исключительно электрическую энергию. Теперь они должны покупать ресурсы по рыночной стоимости.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на постановление №308 от 9 марта, опубликованное на "Урядовому порталі".

Изменения в ценообразовании

Ранее ГТУ и ГПУ, производившие исключительно электроэнергию, получали газ от "Нефтегаз Трейдинг" по специальным фиксированным ценам - 16 000 грн/тыс. куб м (с НДС). Теперь новая фиксированная стоимость природного газа для этой категории составляет 21 000 грн. за тысячу кубометров (с НДС).

Резервные закупки газа

Отдельным пунктом постановления Кабмин возложил обязанности на АО "Укрнафта" по закупке импортного газа в случае наступления кризиса в 2026 году. Компания будет закупать ресурс за кредитные средства. Дальнейшая реализация этого газа будет происходить по цене, полностью покрывающей расходы на его приобретение и доставку.

Это решение направлено на адаптацию энергетического сектора к рыночным условиям и создание механизмов реагирования на возможный дефицит топлива. Оно вступает в силу со дня официальной публикации.

Напомним, в марте Кабмин продлил специальные условия поставки природного газа для предприятий теплоснабжения на межотопительный период – до 30 сентября 2026 года. Теплокоммунэнерго и дальше будут получать газ по фиксированным ценам для нужд населения и бюджетных учреждений.