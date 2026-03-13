Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,16

+0,19

EUR

50,96

+0,02

Готівковий курс:

USD

44,40

44,27

EUR

51,40

51,10

Чотири роки великої війни

Україна на межі блекауту

ТопФінанс 2026

20 років&nbsp;Delo.ua

У жіночому підприємництві є Сенс!

Галузеві лідери 2025 року

Лідери бізнес-репутації 2025

Двадцять сталевих років

Топ платників податків 2025

Історії успіху з Ощадом

Найкращі роботодавці 2025

Власна справа

Інвестиції в освіту

Навчання для життя

ТОП 50 СЕО

Вільна енергія

Smart Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Виробники електроенергії купуватимуть газ за ринковими цінами: що відомо

газопровід
Виробники електроенергії купуватимуть газ за ринковими цінами / Depositphotos

Уряд вніс зміни до положення про ПСО (покладення спеціальних обов’язків), відповідно до яких скасував умови постачання природного газу для газотурбінних (ГТУ)  та газопоршневих установок (ГПУ), які виробляють виключно електричну енергію. Тепер вони мають купувати ресурс за ринковою вартістю.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на постанову №308 від 9 березня, опубліковану на "Урядовому порталі".

Зміни в ціноутворенні

Раніше ГТУ та ГПУ, що виробляли виключно електроенергію, отримували газ від "Нафтогаз Трейдинг" за спеціальними фіксованими цінами - 16 000 грн/тис. куб м (з ПДВ). Тепер нова фіксована вартість природного газу для цієї категорії становить 21 000 грн за тисячу кубометрів (з ПДВ).

Резервні закупівлі газу

Окремим пунктом постанови Кабмін поклав обов’язки на АТ "Укрнафта" щодо закупівлі імпортного газу у разі настання кризи протягом 2026 року. Компанія закуповуватиме ресурс за кредитні кошти. Подальша реалізація цього газу відбуватиметься за ціною, що повністю покриває витрати на його придбання та доставку.

Це рішення спрямоване на адаптацію енергетичного сектору до ринкових умов та створення механізмів реагування на можливий дефіцит палива. Воно набуває чинності з дня офіційної публікації.

Нагадаємо, у березні Кабмін продовжив спеціальні умови постачання природного газу для підприємств теплопостачання на міжопалювальний період - до 30 вересня 2026 року. Теплокомуненерго й надалі отримуватимуть газ за фіксованими цінами для потреб населення та бюджетних установ.

Автор:
Тетяна Ковальчук