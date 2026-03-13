Виробники електроенергії купуватимуть газ за ринковими цінами: що відомо

Уряд вніс зміни до положення про ПСО (покладення спеціальних обов’язків), відповідно до яких скасував умови постачання природного газу для газотурбінних (ГТУ) та газопоршневих установок (ГПУ), які виробляють виключно електричну енергію. Тепер вони мають купувати ресурс за ринковою вартістю.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на постанову №308 від 9 березня, опубліковану на "Урядовому порталі".

Зміни в ціноутворенні

Раніше ГТУ та ГПУ, що виробляли виключно електроенергію, отримували газ від "Нафтогаз Трейдинг" за спеціальними фіксованими цінами - 16 000 грн/тис. куб м (з ПДВ). Тепер нова фіксована вартість природного газу для цієї категорії становить 21 000 грн за тисячу кубометрів (з ПДВ).

Резервні закупівлі газу

Окремим пунктом постанови Кабмін поклав обов’язки на АТ "Укрнафта" щодо закупівлі імпортного газу у разі настання кризи протягом 2026 року. Компанія закуповуватиме ресурс за кредитні кошти. Подальша реалізація цього газу відбуватиметься за ціною, що повністю покриває витрати на його придбання та доставку.

Це рішення спрямоване на адаптацію енергетичного сектору до ринкових умов та створення механізмів реагування на можливий дефіцит палива. Воно набуває чинності з дня офіційної публікації.

Нагадаємо, у березні Кабмін продовжив спеціальні умови постачання природного газу для підприємств теплопостачання на міжопалювальний період - до 30 вересня 2026 року. Теплокомуненерго й надалі отримуватимуть газ за фіксованими цінами для потреб населення та бюджетних установ.