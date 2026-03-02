Ціна на електроенергію в Україні впала до мінімуму 2026 року

Середньозважена ціна на електроенергію на ринку “на добу наперед” в Україні впала до 4816 грн/МВт·год, досягнувши цьогорічного мінімуму.

Як пише Delo.ua, про це свідчать дані "Оператора ринку" повідомляє Expro.

Ціна електроенергії

Середньозважена ціна електроенергії на ринку "на добу наперед" в Україні опустилася до цьогорічного мінімуму – 4816 грн/МВт·год. за результатами торгів 3 березня 2026 року.

У порівнянні з попередньою добою ціна на РДН впала на 35%, що є найнижчим показником з 26 грудня 2025 року.

"Попри сезонний характер цінової динаміки на РДН, існують додаткові фактори, а саме – нерозпродані обсяги "Енергоатому" на першу декаду (нереалізованими залишився майже 1 ГВт потужності), а також сонячна погода, що позитивно впливає на сонячну генерацію. Ціна в денні години опустилась до найнижчих значень за останні 4 місяці", – пояснює старший аналітик ринку електроенергії ExPro Сергій Коваль.

Цей спад свідчить про тимчасове полегшення на ринку електроенергії та впливає на вартість енергоресурсів для промислових і побутових споживачів.

Нагадаємо, в 2025 році обсяг угод з електроенергією на товарній біржі зріс на 58,5%, що свідчить про активний розвиток енергетичного ринку.