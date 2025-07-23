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Торги електроенергією на біржі зросли на понад 58% за перше півріччя 2025 року

електроенергія
Електроенергія лідирує на товарній біржі / Depositphotos

За перші шість місяців 2025 року обсяг угод з електроенергією на товарній біржі зріс на 58,5%, що свідчить про активний розвиток енергетичного ринку.

Про це інформує Delo.ua з посиланням  на пресслужбу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

Електроенергія - головний фактор зростання

Електроенергія залишається головним чинником розвитку товарної біржі у 2025 році. За перші шість місяців цього року вона становила майже 70% від усіх укладених біржових угод.

Загальна сума біржових угод з електричною енергією зросла на 58,5% і досягла 131,4 мільярда гривень, тоді як за аналогічний період 2024-го становила 82,9 мільярда гривень.

Найбільша сума угод припала на січень — 31,3 млрд грн, тоді як найменшу зафіксовано у травні — 14,6 млрд грн. У червні вона зросла до 22,4 млрд грн.

Фото 2 — Торги електроенергією на біржі зросли на понад 58% за перше півріччя 2025 року

Зростання біржового ринку України

У першому півріччі 2025 року біржовий ринок України продемонстрував суттєве зростання. Обсяг торгів на товарних біржах сягнув 188,5 млрд грн, що на 29,5% більше, ніж за аналогічний період 2024 року (145,6 млрд грн).

У валютному еквіваленті обсяг торгів зріс з 3,4 млрд євро до 4,2 млрд євро. Водночас загальний обсяг реалізованих біржових товарів у фізичних одиницях також дещо підвищився — з 35,3 млн до 35,6 млн одиниць (тонн, кубометрів тощо).

Автор:
Ольга Опенько