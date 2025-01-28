Найстаріша фондова біржа продовжує роботу: ПФТС зберегла ліцензії після виконання умов угоди з НКЦПФР

ПФТС (Публічне акціонерне товариство "Фондова біржа) виконала вимоги угоди з НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) і зберегла свої ліцензії.

Про це інформує пресслужба НКЦПФР.

Завдяки ефективному впровадженню нового законодавства та прагненню Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку забезпечити гнучкість умов на ринку було досягнуто успішного результату, зазначає пресслужба.

Як відомо, у липні минулого року НКЦПФР і АТ "Фондова біржа ПФТС" уклали угоду, що дозволила біржі виправити наслідки правопорушення, зокрема, привести фінансові показники у відповідність до встановлених нормативів.

Біржа виконала всі умови угоди вчасно, і Комісія отримала необхідні документи, що підтверджують виконання.

Таким чином, найстаріша фондова біржа України продовжує свою діяльність.

Про укладення угоди

Укладення цієї угоди з правопорушником стало можливим завдяки Закону України "Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків", який був підписаний президентом у березні 2024 року.

Закон став основою для трансформації роботи Комісії:

Було створено Офіс регулятора, що дозволило залучити кваліфікованих фахівців і підвищити їхню ефективність.

Також запроваджено інститут "тимчасового керуючого", що допомогло вирішити проблеми клієнтів ТОВ "Фрідом Фінанс Україна".

Введено інші інструменти для розвитку ринків капіталу та встановлення прозорих правил.

Про порушення біржею ПФТС вимог НКЦПФР

Біржа ПФТС тривалий час не виконувала вимоги законодавства, і її ліквідність погіршувалась. У березні минулого року Комісія зафіксувала порушення, а 29 квітня 2024 року акціонери проголосували за анулювання ліцензій біржі на торги цінними паперами та фінансовими інструментами.

Рішення про анулювання ліцензій було прийнято через неможливість ПФТС привести свою діяльність у відповідність до вимог НКЦПФР, зокрема щодо наявності "власних коштів" у розмірі 22 млн грн. За останньою звітністю на кінець 2022 року, грошові кошти біржі становили лише 11,9 млн грн.

Мажоритарним акціонером ПФТС (49,9% акцій) з 2020 року є найбільша товарна біржа Китаю BOCE (Hong Kong) Co. Limited. Її директор, Янь Дуншен, звернувся до президента Володимира Зеленського, голови ОП Андрія Єрмака, урядовців та голови НКЦПФР Руслана Магомедова з проханням відстрочити вимоги щодо "власних коштів" на період воєнного стану.

Щоб відповідати вимогам регулятора, 29 квітня 2024 року акціонери вирішили провести додатковий випуск акцій на 30 млн грн. Питання про надання ПФТС фінансової допомоги для відповідності вимогам НКЦПФР набрало лише 24,9% присутніх на зборах акціонерів голосів, і таким чином рішення не було прийнято.

Пізніше стало відомо, що НКЦПФР та АТ "Фондова біржа ПФТС" уклали угоду про врегулювання наслідків вчинення порушення профільного законодавства.

Довідково:

АТ "Фондова біржа ПФТС" - один з найбільших організаторів торгів цінними паперами в Україні. Заснована 1996 року, ПФТС є організатором торгів акціями, облігаціями внутрішніх та зовнішніх державних позик, облігаціями місцевих позик, облігацій підприємств, казначейських зобов'язань України, ощадних сертифікатів, інвестиційних сертифікатів.

Діє на підставі ліцензії, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку України.