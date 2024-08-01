Біржа ПФТС визнала порушення вимог НКЦПФР, але сплатить лише символічний штраф: про що домовилися з регулятором

НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) та АТ "Фондова біржа ПФТС" уклали угоду про врегулювання наслідків вчинення порушення профільного законодавства.

Про це повідомила пресслужба НКЦПФР.

"Такий прецедент на ринках капіталу вперше, і це стало можливим з набуттям чинності Закону України №3585-Х щодо вдосконалення державного регулювання та нагляду на ринках капіталу та організованих товарних ринках", - йдеться в повідомленні регулятора.

В угоді визначено, що Комісія припиняє притягнення до відповідальності біржі ПФТС за порушення профільного законодавства, а біржа визнає факт вчинення такого правопорушення та зобов’язується виконати ряд вимог:

в строк до 28.02.2025 включно привести свої пруденційні показники у відповідність до нормативних значень;

добровільно сплатити фінансову санкцію у розмірі 50 000 грн протягом 10 календарних днів з моменту винесення постанови.

В НКЦПФР наголошують, що у випадку не усунення або неможливості усунення порушення, біржа ПФТС повинна подати заяву про анулювання ліцензії щодо діяльності з організації торгівлі фінансовими інструментами.

Угода затверджена постановою, з якою можна ознайомитись на офіційному вебсайті Комісії за посиланням.

Що відомо про порушення біржею ПФТС вимог НКЦПФР

У регулятора нагадали, що тривалий час біржа ПФТС не приймала жодних рішень для приведення своєї діяльності у відповідність до норм чинного законодавства. Крім того, її показники ліквідності капіталу мали чітку тенденцію погіршення. У березні Комісія склала акт про правопорушення на ринках капіталу у відношенні ПФТС, а 29 квітня акціонери біржі ПФТС проголосували за анулювання наявних в неї ліцензій на організацію торгів цінними паперами та фінансовими інструментами.

Причиною прийняття такого рішення була неможливість забезпечення приведення діяльності ПФТС у відповідність із вимогами положення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), які передбачають необхідність мати "власні кошти" у розмірі 22 млн грн. За даними останньої доступної звітності "грошові кошти" біржі на кінець 2022 року становили 11,9 млн грн.

Зазначається, що мажоритарним акціонером ПФТС (49,9% акцій) з 2020 року є найбільша товарна біржа Китаю BOCE (Hong Kong) Co. Limited. Її директор Янь Дуншен направляв листа до президента Володимира Зеленського, голови ОП Андрія Єрмака, членів уряду та голови НКЦПФР Руслана Магомедова з проханням "посприяти тимчасовому відтермінуванню на період дії воєнного стану" вимог згаданого положення.

Аби відповідати нормативам регулятора акціонери 29 квітня прийняли рішення про проведення додаткового випуску акцій на 30 млн грн. Але, було схоже, що китайські інвестори не зможуть взяти участь у викупі додаткових акцій і відповідно збільшенні статутного капіталу.

"Внаслідок введення воєнного стану на території України, ми обмежені внутрішніми вимогами у повноцінних можливостях брати участь у… додатковій емісії акцій", – пояснює Дуншен.

Питання про надання ПФТС фінансової допомоги для відповідності вимогам НКЦПФР набрало лише 24,9% присутніх на зборах акціонерів голосів, і таким чином рішення не було прийнято.

Довідка

Фондова біржа ПФТС заснована у 1997 році. ПФТС тривалий час була лідером ринку, проте незадоволені якістю її роботи провідні торговці разом із РТС створили 2008 року УБ, яка запрацювала навесні 2009 року і першою запустила "інтернет-трейдинг".

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