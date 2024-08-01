Биржа ПФТС признала нарушение требований НКЦБФР, но оплатит лишь символический штраф: о чем договорились с регулятором

НКЦБФР (Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку) и АО "Фондовая биржа ПФТС" заключили соглашение об урегулировании последствий совершения нарушения профильного законодательства.

Об этом сообщила пресс-служба НКЦБФР.

"Такой прецедент на рынках капитала впервые, и это стало возможным со вступлением в силу Закона Украины №3585-Х по усовершенствованию государственного регулирования и надзора на рынках капитала и организованных товарных рынках", — говорится в сообщении регулятора.

В соглашении определено, что Комиссия прекращает привлечение к ответственности биржи ПФТС за нарушение профильного законодательства, а биржа признает факт совершения такого правонарушения и обязуется выполнить ряд требований:

в срок до 28.02.2025 включительно привести свои пруденциальные показатели в соответствие с нормативными значениями;

добровольно уплатить финансовую санкцию в размере 50 000 грн. в течение 10 календарных дней с момента вынесения постановления.

В НКЦБФР отмечают, что в случае не устранения или невозможности устранения нарушения, биржа ПФТС должна подать заявление об аннулировании лицензии по деятельности по организации торговли финансовыми инструментами.

Соглашение утверждено постановлением, с которым можно ознакомиться на официальном веб-сайте Комиссии по ссылке.

Что известно о нарушении биржей ПФТС требований НКЦБФР

У регулятора напомнили, что долгое время биржа ПФТС не принимала никаких решений для приведения своей деятельности в соответствие с нормами действующего законодательства. Кроме того, ее показатели ликвидности капитала имели четкую тенденцию к ухудшению. В марте Комиссия составила акт о правонарушениях на рынках капитала в отношении ПФТС, а 29 апреля акционеры биржи ПФТС проголосовали за аннулирование имеющихся у нее лицензий на организацию торгов ценными бумагами и финансовыми инструментами.

Причиной принятия такого решения была невозможность обеспечения приведения деятельности ПФТС в соответствие с требованиями положения Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), которые предусматривают необходимость "собственных средств" в размере 22 млн грн. По данным последней доступной отчетности, "денежные средства" биржи на конец 2022 года составили 11,9 млн грн.

Отмечается, что мажоритарным акционером ПФТС (49,9% акций) с 2020 года является крупнейшая товарная биржа Китая BOCE (Hong Kong) Co. Limited. Ее директор Янь Дуншен направлял письмо президенту Владимиру Зеленскому, главе ОП Андрею Ермаку, членам правительства и главе НКЦБФР Руслану Магомедову с просьбой "посодействовать временной отсрочке на период действия военного положения" требований упомянутого положения.

Чтобы соответствовать нормативам регулятора, акционеры 29 апреля приняли решение о проведении дополнительного выпуска акций на 30 млн грн. Но было похоже, что китайские инвесторы не смогут принять участие в выкупе дополнительных акций и соответственно увеличении уставного капитала.

"Вследствие введения военного положения на территории Украины мы ограничены внутренними требованиями в полноценных возможностях участвовать в... допэмиссии акций", — объясняет Дуншен.

Вопрос о предоставлении ПФТС финансовой помощи для соответствия требованиям НКЦБФР набрал только 24,9% присутствующих на собрании акционеров голосов, и таким образом решение не было принято.

Справка

Фондовая биржа ПФТС основана в 1997 году. ПФТС долгое время являлась лидером рынка, однако недовольные качеством ее работы ведущие торговцы вместе с РТС создали в 2008 году УБ, которая заработала весной 2009 года и первой запустила "интернет-трейдинг".

Фото: ua.depositphotos.com