В Украине может появиться новая фондовая биржа с участием госбанков и ОВГЗ

Украинские власти рассматривают возможность создания новой фондовой биржи для обеспечения дальнейшего бесперебойного функционирования вторичного рынка государственных облигаций, так как крупнейшая и старейшая фондовая биржа в стране ПФТС недостаточно капитализирована, и ее собственник подтвердил, что не будет вливать новый капитал.

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Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на материалы Международного валютного фонда (МВФ).

В документе, обнародованном на сайте МВФ по итогам четвертого пересмотра программы расширенного финансирования EFF отмечается, что капитал в размере около 0,5 млн долларов будет частично предоставлен государственными банками (30%), а остальная часть - из частных источников, включая МФИ (международные финансовые институты).

Уточняется, что на долю ПФТС приходится 68% объема торгов, а желание создать новую биржу объясняется целью защиты функционирования вторичного рынка государственных облигаций и других инструментов.

В обновленном меморандуме об экономической и финансовой политике по программе EFF, подготовленном украинской стороной, говорится, что Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), Нацбанк и Министерство финансов в консультации с МВФ и другими МФИ предложили приоритетные меры по улучшению инфраструктуры рынка капитала. На первом этапе НКЦБФР утвердит постановление НБУ, позволяющее Нацбанку расширить его существующую ссылку с Clearstream до конца июля 2024 года, чтобы облегчить доступ иностранного капитала к муниципальным облигациям и другим долговым инструментам, связанным с восстановлением Украины.

На втором этапе НКЦБФР, Национальный депозитарий (НДУ) и НБУ при техническом содействии МВФ будут иметь целью установить прямую связь между НДУ и иностранными центральными депозитариями до конца июля 2025 года, чтобы расширить доступ иностранных инвесторов к более широкому спектру инструментов и рынков. До конца августа 2024 года НБУ, НКЦБФР и Минфин предложит дальнейшие меры, направленные на улучшение инфраструктуры рынка капитала.

Напомним, НКЦБФР весной предупредила участников рынка, представителей профильных ассоциаций и менеджмент бирж о высоком риске потери лицензий двумя из трех работающих на рынке бирж - ПФТС и "Украинской биржи" (УБ, Киев). Среди возможных причин – невыполнение пруденциального норматива ликвидности, а также структура акционерного капитала.

В начале июня Комиссия приняла решение об аннулировании лицензии УБ из-за наличия подсанкционных лиц в структуре акционерного капитала, которое УБ намерено обжаловать.

Крупнейшим акционером ПФТС с начала 2022 года является BOCE Co. Limited. Согласно данным системы раскрытия НКЦБФР, на конец 2023 года другие акционеры с пакетом более 5% отсутствовали, однако 2 апреля биржа сообщила о получении 8,856607% акций ООО "Эмпориум" подконтрольного SCM Financial Overseas Limited Рината Ахметова.

Объем торгов на ПФТС 2023 года, по ее данным, вырос в 3,6 раза – до 320,8 млрд грн, что составило 63% от общего объема торгов организаторов торгов ценными бумагами в Украине, в том числе в декабре – 28,6 млрд грн, или 66% общего объема торгов в стране.

На рынке, кроме УБ и ПФТС, лицензию на бирже имеет также ЧАО "Фондовая биржа "Перспектива" (Днепр).

Участникам рынка предложили создать новую биржу

8 мая группа инвестиционных компаний, КУА и банк обратились к председателю комиссии Руслану Магомедову с письмом, в котором, учитывая обстоятельства, они информировали о намерении создать новую биржу. Также они просили поддержать эту инициативу.

Впоследствии Магомедов направил письмо премьер-министру Денису Шмыгалю, в котором глава комиссии поддержал инициативу и просил то же сделать правительство. Государству он предложил поучаствовать в капитале новой биржи на уровне 25-30%.

В результате этот вопрос вынесли на заседание Совета финансовой стабильности. 6 июня ее члены приняли решение, что государство не должно участвовать в создании новой биржи.

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