Старейшая фондовая биржа продолжает работу: ПФТС сохранила лицензии после выполнения условий соглашения с НКЦБФР

ПФТС (Публичное акционерное общество "Фондовая биржа") выполнила требования соглашения с НКЦБФР (Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку) и сохранила свои лицензии.

Об этом сообщает пресс-служба НКЦБФР.

Благодаря эффективному внедрению нового законодательства и стремлению Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку обеспечить гибкость условий на рынке был достигнут успешный результат, отмечает прессслужба.

Как известно, в июле прошлого года НКЦБФР и АО "Фондовая биржа ПФТС" заключили соглашение, позволившее бирже исправить последствия правонарушения, в частности, привести финансовые показатели в соответствие с установленными нормативами.

Биржа выполнила все условия соглашения в срок, и Комиссия получила необходимые документы, подтверждающие исполнение.

Таким образом, старейшая фондовая биржа Украины продолжает свою деятельность.

О заключении сделки

Заключение этого соглашения с правонарушителем стало возможным благодаря Закону Украины "О государственном регулировании рынков капитала и организованных товарных рынков", подписанном президентом в марте 2024 года.

Закон стал основой для трансформации работы Комиссии:

Был создан Офис регулятора, что позволило привлечь квалифицированных специалистов и повысить их эффективность.

Также введен институт "временного управляющего", что помогло решить проблемы клиентов ООО "Фридом Финанс Украина".

Введены другие инструменты для развития рынков капитала и установления прозрачных правил.

О нарушении биржей ПФТС требований НКЦБФР

Биржа ПФТС долго не выполняла требования законодательства, и ее ликвидность ухудшалась. В марте прошлого года Комиссия зафиксировала нарушения, а 29 апреля 2024 года акционеры проголосовали за аннулирование лицензий на торги ценными бумагами и финансовыми инструментами.

Решение об аннулировании лицензий было принято из-за невозможности ПФТС привести свою деятельность в соответствие с требованиями НКЦБФР, в частности, по наличию "собственных средств" в размере 22 млн грн. По последней отчетности на конец 2022 года, денежные средства биржи составили всего 11,9 млн. грн.

Отмечается, что мажоритарным акционером ПФТС (49,9% акций) с 2020 года является крупнейшая товарная биржа Китая BOCE (Hong Kong) Co. Limited. Ее директор, Янь Дуншен, обратился к президенту Владимиру Зеленскому, главе ОП Андрею Ермаку, чиновникам и главе НКЦБФР Руслану Магомедову с просьбой отсрочить требования по "собственным средствам" на период военного положения.

Чтобы удовлетворить требования регулятора, 29 апреля прошлого года акционеры решили провести дополнительный выпуск акций на 30 млн грн. Вопрос о предоставлении ПФТС финансовой помощи для соответствия требованиям НКЦБФР набрал только 24,9% присутствующих на собрании акционеров голосов, и таким образом решение не было принято.

Позже стало известно, что НКЦБФР и АО "Фондовая биржа ПФТС" заключили соглашение об урегулировании последствий нарушения профильного законодательства.

Справка:

АО "Фондовая биржа ПФТС" – один из крупнейших организаторов торгов ценными бумагами в Украине. Основанная в 1996 году, ПФТС является организатором торгов акциями, облигациями внутренних и внешних государственных займов, облигациями местных ссуд, облигаций предприятий, казначейских обязательств Украины, сберегательных сертификатов, инвестиционных сертификатов.

Действует на основании лицензии, выданной Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку Украины.