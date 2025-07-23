Торги электроэнергией на бирже выросли более чем на 58% за первое полугодие 2025 года

За первые шесть месяцев 2025 года объем сделок с электроэнергией на товарной бирже вырос на 58,5%, что свидетельствует об активном развитии энергетического рынка.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Электроэнергия – главный фактор роста

Электроэнергия остается основным фактором развития товарной биржи в 2025 году. За первые шесть месяцев этого года она составляла почти 70% всех заключенных биржевых соглашений.

Общая сумма биржевых сделок с электрической энергией выросла на 58,5% и достигла 131,4 миллиарда гривен, тогда как за аналогичный период 2024-го составила 82,9 миллиарда гривен.

Наибольшая сумма сделок пришлась на январь — 31,3 млрд грн, тогда как самая маленькая зафиксирована в мае — 14,6 млрд грн. В июне она выросла до 22,4 млрд. грн.

Рост биржевого рынка Украины

В первом полугодии 2025 года биржевой рынок Украины продемонстрировал существенный рост. Объем торгов на товарных биржах составил 188,5 млрд грн, что на 29,5% больше, чем за аналогичный период 2024 года (145,6 млрд грн).

В валютном эквиваленте объем торгов вырос с 3,4 млрд. евро до 4,2 млрд. евро. В то же время, общий объем реализованных биржевых товаров в физических единицах также несколько повысился — с 35,3 млн до 35,6 млн единиц (тонн, кубометров и т.п.).