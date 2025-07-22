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Вырос почти на треть. Объем торгов на украинских товарных биржах в 2025 году уже превысил 188 млрд грн
В первом полугодии 2025 года объем торгов на товарных биржах Украины вырос на 29,5% — до 188,5 млрд грн. Это свидетельствует о постепенном восстановлении и укреплении биржевого рынка, даже несмотря на войну.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).
Рост биржевого рынка Украины
В первом полугодии 2025 года биржевой рынок Украины продемонстрировал существенный рост. Объем торгов на товарных биржах составил 188,5 млрд грн, что на 29,5% больше, чем за аналогичный период 2024 года (145,6 млрд грн).
В валютном эквиваленте объем торгов вырос с 3,4 млрд. евро до 4,2 млрд. евро. В то же время, общий объем реализованных биржевых товаров в физических единицах также несколько повысился — с 35,3 млн до 35,6 млн единиц (тонн, кубометров и т.п.).
Наибольший рост продемонстрировал сегмент электроэнергии, где объем торгов вырос на 58,5%. В то же время, спад зафиксирован в торговле товарами нефтяной отрасли. Это свидетельствует о положительной динамике на рынке, несмотря на сложную ситуацию в стране.
Напомним, за пять месяцев правительство привлекло от размещения ОВГЗ на аукционах почти 203 млрд гривен.