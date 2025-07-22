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Зріс майже на третину. Обсяг торгів на українських товарних біржах у 2025 році вже перевищив 188 млрд грн

фондовая биржа
Біржові торги в Україні. Фото: Freepik

У першому півріччі 2025 року обсяг торгів на товарних біржах України зріс на 29,5% — до 188,5 млрд грн. Це свідчить про поступове відновлення та зміцнення біржового ринку, навіть попри війну. 

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

Зростання біржового ринку України

У першому півріччі 2025 року біржовий ринок України продемонстрував суттєве зростання. Обсяг торгів на товарних біржах сягнув 188,5 млрд грн, що на 29,5% більше, ніж за аналогічний період 2024 року (145,6 млрд грн).

У валютному еквіваленті обсяг торгів зріс з 3,4 млрд євро до 4,2 млрд євро. Водночас загальний обсяг реалізованих біржових товарів у фізичних одиницях також дещо підвищився — з 35,3 млн до 35,6 млн одиниць (тонн, кубометрів тощо).

Найбільше зростання продемонстрував сегмент електроенергії, де обсяги торгів зросли на 58,5%. Водночас спад зафіксовано в торгівлі товарами нафтової галузі. Це свідчить про позитивну динаміку на ринку, попри складну безпекову ситуацію в країні.

Фото 2 — Зріс майже на третину. Обсяг торгів на українських товарних біржах у 2025 році вже перевищив 188 млрд грн

Нагадаємо, за п’ять місяців уряд залучив від розміщення ОВДП на аукціонах майже 203 млрд гривень.

Автор:
Ольга Опенько