Українська енергетична біржа оновила правила аукціонів з продажу електроенергії

Українська енергетична біржа оновила правила аукціонів / Pixabay

Українська енергетична біржа (УЕБ) оновила правила проведення електронних аукціонів з продажу електроенергії за двосторонніми договорами. Зміни спрямовані на підвищення ефективності торгів, прозорості процедур та прогнозованості їх завершення, а також на оптимізацію процесу формування ціни для учасників ринку.

Нові правила торгів електроенергією

Нові положення мають на меті зменшити ризики затягування аукціонів і зробити процес формування ціни більш зрозумілим для учасників. Зокрема, оновлено параметри торгів, зокрема крок аукціону - його збільшили до 5 гривень за 1 МВт·год, що, за оцінкою біржі, дозволить оптимізувати перебіг торгів і спростити подання цінових пропозицій.

Окрім цього, оновлений регламент визначає низку технічних і процедурних аспектів організації аукціонів, які регулюють взаємодію учасників із торговельною системою та порядок завершення торгових сесій.

В компанії наголошують, що запроваджені зміни спрямовані на забезпечення стабільної роботи ринку двосторонніх договорів і формування більш конкурентного середовища для продавців та покупців електроенергії.

Також у біржі підкреслюють, що вдосконалення правил є частиною системної роботи з адаптації біржових процедур до потреб енергетичного ринку та підвищення його ліквідності. Очікується, що оновлені правила сприятимуть підвищенню ефективності продажу електроенергії та покращенню умов участі в аукціонах для всіх сторін.

Нагадаємо,  в 2025 році обсяг угод з електроенергією на товарній біржі зріс на 58,5%, що свідчить про активний розвиток енергетичного ринку.

