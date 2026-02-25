Украинская энергетическая биржа обновила правила аукционов по продаже электроэнергии

Украинская энергетическая биржа (УЭБ) обновила правила проведения электронных аукционов по продаже электроэнергии по двусторонним договорам. Изменения направлены на повышение эффективности торгов, прозрачность процедур и прогнозируемость их завершения, а также на оптимизацию процесса формирования цены для участников рынка.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Expro.

Новые правила торгов электроэнергией

Новые положения должны уменьшить риски затягивания аукционов и сделать процесс формирования цены более понятным для участников. В частности, обновлены параметры торгов, в частности, шаг аукциона - его увеличили до 5 гривен за 1 МВт·ч, что, по оценке биржи, позволит оптимизировать ход торгов и упростить представление ценовых предложений.

Кроме того, обновленный регламент определяет ряд технических и процедурных аспектов организации аукционов, регулирующих взаимодействие участников с торговой системой и порядок завершения торговых сессий.

В компании отмечают, что введенные изменения направлены на обеспечение стабильной работы рынка двусторонних договоров и формирование более конкурентной среды для продавцов и покупателей электроэнергии.

Также в бирже подчеркивают, что усовершенствование правил является частью системной работы по адаптации биржевых процедур к потребностям энергетического рынка и повышению его ликвидности. Ожидается, что обновленные правила будут способствовать повышению эффективности продаж электроэнергии и улучшению условий участия в аукционах для всех сторон.

Напомним, в 2025 году объем сделок по электроэнергии на товарной бирже вырос на 58,5%, что свидетельствует об активном развитии энергетического рынка.