Украинская энергетическая биржа обновила правила аукционов по продаже электроэнергии

электроэнергия
Украинская энергетическая биржа обновила правила аукционов / Pixabay

Украинская энергетическая биржа (УЭБ) обновила правила проведения электронных аукционов по продаже электроэнергии по двусторонним договорам. Изменения направлены на повышение эффективности торгов, прозрачность процедур и прогнозируемость их завершения, а также на оптимизацию процесса формирования цены для участников рынка.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Expro.

Новые правила торгов электроэнергией

Новые положения должны уменьшить риски затягивания аукционов и сделать процесс формирования цены более понятным для участников. В частности, обновлены параметры торгов, в частности, шаг аукциона - его увеличили до 5 гривен за 1 МВт·ч, что, по оценке биржи, позволит оптимизировать ход торгов и упростить представление ценовых предложений.

Кроме того, обновленный регламент определяет ряд технических и процедурных аспектов организации аукционов, регулирующих взаимодействие участников с торговой системой и порядок завершения торговых сессий.

В компании отмечают, что введенные изменения направлены на обеспечение стабильной работы рынка двусторонних договоров и формирование более конкурентной среды для продавцов и покупателей электроэнергии.

Также в бирже подчеркивают, что усовершенствование правил является частью системной работы по адаптации биржевых процедур к потребностям энергетического рынка и повышению его ликвидности. Ожидается, что обновленные правила будут способствовать повышению эффективности продаж электроэнергии и улучшению условий участия в аукционах для всех сторон.

Напомним, в 2025 году объем сделок по электроэнергии на товарной бирже вырос на 58,5%, что свидетельствует об активном развитии энергетического рынка.

Автор:
Ольга Опенько