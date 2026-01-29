Собственная электроэнергия и тепло: правительство увеличило лимиты для бизнеса по программе "5-7-9%"

Кабинет Министров Украины расширил программу льготного кредитования "Доступные кредиты 5-7-9%", повысив максимальную сумму инвестиционного кредита со 150 млн грн до 250 млн грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение пресс-службы Минэкономики.

Решение, принятое 28 января 2026 года, направлено на стимулирование бизнеса устанавливать собственное поколение и обеспечивать автономное теплоснабжение.

Новые лимиты и когенерация

Главная цель обновления программы — ускорить восстановление энерго- и тепломощностей, утраченных в результате российских атак. Ключевым изменением стало не только увеличение суммы кредита на 100 млн грн, но и расширение перечня оборудования, подлежащего господдержке.

По словам министра экономики Алексея Соболева, теперь предприниматели могут привлекать льготные средства на закупку когенерационных установок .

Это оборудование критически важно, поскольку позволяет одновременно производить и электроэнергию, и тепло, что значительно повышает энергоэффективность предприятий.

Какое оборудование можно приобрести по программе

Государство продолжает субсидировать процентные ставки по кредитам на строительство и обустройство различных систем автономного энергообеспечения. В число доступных решений входят:

Газотурбинные установки;

Газопоршневые установки;

Биогазовые генерационные системы;

Когенерационная установка для комбинированного производства энергии.

Этот шаг позволит украинским компаниям перейти на модель распределенной генерации, что сделает их более устойчивыми к возможным блекаутам и дефициту в общей энергосистеме.

О программе

Государственная программа "Доступные кредиты 5-7-9%" является частью политики поддержки украинских производителей "Сделано в Украине". Она направлена на развитие микро, малого и среднего бизнеса путем удешевления кредитов благодаря государственным компенсациям процентных ставок или предоставлению государственных гарантий.

Для предприятий, работающих в зонах высокого военного риска, действуют специальные условия: инвестиционные кредиты предоставляются под 1% годовых в первые пять лет и под 5% — в последующий период.

Начиная с 2024 года, программа сосредоточена на финансировании инвестиционных проектов, которые создают новые рабочие места, способствуют модернизации бизнеса и восстановлению экономики. Предприниматели могут привлечь до 150 млн грн на развитие производства, энергоэффективные мероприятия, инфраструктурные проекты или восстановление объектов, разрушенных в результате войны.

В первую неделю января украинские предприниматели оформили 363 новых кредита на общую сумму 1,8 млрд. грн., при этом наибольший прирост финансирования зафиксировали в регионах с высоким военным риском — на них пришлось 40% всех выданных средств.