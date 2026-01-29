Власна електроенергія та тепло: уряд збільшив ліміти для бізнесу за програмою "5-7-9%"

Кабінет Міністрів України розширив програму пільгового кредитування “Доступні кредити 5-7-9%”, підвищивши максимальну суму інвестиційного кредиту зі 150 млн грн до 250 млн грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення пресслужби Мінекономіки.

Зазначається, що рішення, ухвалене 28 січня 2026 року, спрямоване на стимулювання бізнесу встановлювати власну генерацію та забезпечувати автономне теплопостачання.

Нові ліміти та когенерація

Головна мета оновлення програми — прискорити відновлення енерго- та теплопотужностей, втрачених внаслідок російських атак. Ключовою зміною стало не лише збільшення суми кредиту на 100 млн грн, а й розширення переліку обладнання, яке підлягає держпідтримці.

За словами міністра економіки Олексія Соболєва, відтепер підприємці можуть залучати пільгові кошти на закупівлю когенераційних установок.

Це обладнання є критично важливим, оскільки дозволяє одночасно виробляти і електроенергію, і тепло, що значно підвищує енергоефективність підприємств.

Яке обладнання можна придбати за програмою

Держава продовжує субсидувати відсоткові ставки за кредитами на будівництво та облаштування різноманітних систем автономного енергозабезпечення. До переліку доступних рішень входять:

Газотурбінні установки;

Газопоршневі установки;

Біогазові генераційні системи;

Когенераційні установки для комбінованого виробництва енергії.

Цей крок дозволить українським компаніям перейти на модель розподіленої генерації, що зробить їх стійкішими до можливих блекаутів та дефіциту в загальній енергосистемі.

Про програму

Державна програма "Доступні кредити 5–7–9%" є частиною політики підтримки українських виробників "Зроблено в Україні". Вона спрямована на розвиток мікро-, малого та середнього бізнесу шляхом здешевлення кредитів завдяки державним компенсаціям процентних ставок або наданню державних гарантій.

Для підприємств, що працюють у зонах високого воєнного ризику, діють спеціальні умови: інвестиційні кредити надаються під 1% річних упродовж перших п’яти років та під 5% — у подальший період.

Починаючи з 2024 року програма зосереджена на фінансуванні інвестиційних проєктів, які створюють нові робочі місця, сприяють модернізації бізнесу та відновленню економіки. Підприємці можуть залучити до 150 млн грн на розвиток виробництва, енергоефективні заходи, інфраструктурні проєкти або відбудову об’єктів, зруйнованих унаслідок війни.

В перший тиждень січня українські підприємці оформили 363 нові кредити на загальну суму 1,8 млрд грн, при цьому найбільший приріст фінансування зафіксували в регіонах із високим воєнним ризиком — на них припало 40% усіх виданих коштів.