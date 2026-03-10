Запланована подія 2

Новини
Дата публікації
Газ для тепла і гарячої води: уряд продовжив пільгові ціни для теплокомуненерго

газ, газовая плита
Після холодної зими уряд збільшив обсяги газу для тепловиків / Freepik

Уряд продовжив спеціальні умови постачання природного газу для підприємств теплопостачання на міжопалювальний період - до 30 вересня 2026 року. Теплокомуненерго й надалі отримуватимуть газ за фіксованими цінами для потреб населення та бюджетних установ.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на повідомлення прем'єр-міністерки Юлії Свириденко.

Пільгові ціни на газ для теплокомуненерго

"Підприємства теплопостачання й надалі отримуватимуть природний газ за фіксованими (для потреб населення та держустанов), а не ринковими цінами. Це забезпечить їхню стабільну роботу, щоб у домівках українців, лікарнях, школах і садочках було тепло та гаряча вода", - наголосила Свириденко.

Через холоднішу, ніж очікувалося, зиму підприємства теплопостачання використали більше природного газу, ніж було передбачено контрактами. У зв’язку з цим урядухвалив рішення збільшити фіксовані обсяги газу на березень - до 10% для потреб населення та бюджетних установ. Додаткові ресурси мають забезпечити стабільну роботу теплокомуненерго та запобігти можливим зупинкам.

Для коригування необхідних обсягів підприємства повинні до 16 березня звернутися до ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг".

Попри постійні російські атаки на об’єкти теплогенерації, держава продовжує підтримувати стабільну роботу системи теплопостачання. Це дозволить підприємствам безперебійно завершити поточний опалювальний сезон і розпочати підготовку до наступного.

Нагадаємо, після масштабних руйнувань теплової генерації українська енергосистема стала критично залежною від імпорту електроенергії та розподілених потужностей. Без будівництва нових маневрових електростанцій країна ризикує зберігати недостатність інструментів для балансування і мати дефіциту у пікові періоди споживання. 

Автор:
Ольга Опенько