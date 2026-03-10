Запланована подія 2

Газ для тепла и горячей воды: правительство продлило льготные цены для теплокоммунэнерго

газ, газовая плита
После холодной зимы правительство увеличило объемы газа для тепловиков / Freepik

Правительство продлило специальные условия поставки природного газа для предприятий теплоснабжения на межотопительный период – до 30 сентября 2026 года. Теплокоммунэнерго и дальше будут получать газ по фиксированным ценам для нужд населения и бюджетных учреждений.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко.

Льготные цены на газ для теплокоммунэнерго

"Предприятия теплоснабжения и дальше будут получать природный газ по фиксированным (для нужд населения и госучреждений), а не рыночным ценам. Это обеспечит их стабильную работу, чтобы в домах украинцев, больницах, школах и садах было тепло и горячая вода", - подчеркнула Свириденко.

Из-за более холодной, чем ожидалось, зимы предприятия теплоснабжения использовали больше природного газа, чем было предусмотрено контрактами. В связи с этим правительство приняло решение увеличить фиксированные объемы газа на март – до 10% для нужд населения и бюджетных учреждений. Дополнительные ресурсы должны обеспечить стабильную работу теплокоммунэнерго и предотвратить возможные остановки.

Для корректировки необходимых объемов предприятия должны до 16 марта обратиться в ООО "Газоснабжающая компания "Нефтегаз Трейдинг".

Несмотря на постоянные российские атаки на объекты теплогенерации, государство продолжает поддерживать стабильную работу системы теплоснабжения. Это позволит предприятиям бесперебойно завершить текущий отопительный сезон и приступить к подготовке к следующему.

Напомним, после масштабных разрушений тепловой генерации украинская энергосистема стала критически зависима от импорта электроэнергии и распределенных мощностей. Без строительства новых маневровых электростанций страна рискует сохранять недостаточность балансировочных инструментов и иметь дефицит в пиковые периоды потребления.

Ольга Опенько