Після чотирирічної перерви "Нафтогаз" відновлює продаж газу для промислових споживачів

ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" відновлює продаж природного газу на українському ринку для промислових споживачів, які були призупинені з січня 2022 року.

Зазначається, що "Нафтогаз Трейдинг" готова забезпечити промислових споживачів необхідними обсягами природного газу у період квітень-травень 2026 року. Ціна реалізації станом 9 квітня 2026 року складає 32 000 грн/тис. куб м (з ПДВ).

Крім того, компанія також вийшла з аналогічною пропозицією на аукціони "Української енергетичної біржі", де пропонує до продажу 1 млн куб м ресурсу квітня (постачання з 15 по 30 квітня) та 1 млн куб м ресурсу травня. Стартова ціна – 32 000 грн/тис. куб м (з ПДВ) на умовах передоплати. Обсяги можуть збільшуватися при наявності попиту.

Як повідомили виданню у прес-службі групи "Нафтогаз", пропозицію природного газу для промислових споживачів оприлюднено, щоб забезпечити доступ до ресурсу в умовах наявного попиту. Це особливо важливо для підприємств критичної інфраструктури, які працюють і закуповують газ за ринковими цінами.

Чотири роки не продавали

Востаннє "Нафтогаз Трейдинг" продавала природний газ на біржі ще до повномасштабного вторгнення, у січні 2022 року. У 2019-2021 роках "Нафтогаз Трейдинг" була основним продавцем газу на "Українській енергетичній біржі", реалізувавши за цей період понад 2,8 млрд куб м природного газу.

Водночас з початком повномасштабного вторгнення компанія припинила продаж газу для промислових споживачів на біржі. Натомість у листопаді 2023 року "Нафтогаз Трейдинг" розпочала закупівлі газу українського видобутку на біржі для власних потреб.

У окремі місяці (листопад-грудень 2024) компанія продавала природний газ для промислових споживачів поза біржою. Однак, більшість часу з повномасштабного вторгнення "Нафтогаз Трейдинг" не продавала газ для промислових споживачів, продовжуючи реалізацію газу за пільговими цінами для виробників тепла, електроенергії, бюджетних та релігійних організацій відповідно до покладених на компанію спеціальних обов’язків (ПСО).

Нагадаємо, уряд у березні вніс зміни до положення про ПСО, відповідно до яких виробники електроенергії (окрім нових об’єктів у прифронтових регіонах) більше не будуть отримувати газ за пільговими цінами від "Нафтогаз Трейдинг".