Чинну депутатку Верховної Ради підозрюють в організації злочинної групи: про кого йдеться

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура спільно зі Службою безпеки України викрили злочинну групу, очолювану чинною народною депутаткою України.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба НАБУ.

Зазначається, що наразі тривають першочергові слідчі дії.

Деталі в НАБУ пообіцяли оприлюднити згодом.

Про кого йдеться

Прізвища підозрюваної не називають, але нардеп Олексій Гончаренко стверджує, що йдеться про про народну депутатку від партії "За майбутнє" Ганну Скороход.

За його словами, вона вимагала хабар 250 тисяч доларів.

За даними джерел "Української правди", наразі у Схороход проводяться обшуки. Задокументовано, як парламентарка разом із спільниками вимагала з підприємця 250 тисяч доларів США.

Нардеп Ганна Скороход підтвердила обшуки у себе вдома і відразу заявила, що це "тиск на опозицію".

"Мені нічого приховувати, моя діяльність - на долоні. Втім, час та контекст цих подій наштовхують на однозначні висновки: вбачаю в цьому прямий тиск на опозицію та спробу заблокувати мою політичну діяльність через принципову позицію", - написала вона.

Про Ганну Схороход

14 листопада 2019 року народна депутатка від "Слуги народу" Анна Скороход звинуватила владу у затриманні свого чоловіка Олексія Алякіна через її голосування всупереч позиції фракції. Скороход пов'язувала затримання з тим, що вона голосувала проти законопроєкту щодо відкриття ринку землі у першому читанні.

У той же час, глава фракції Давид Арахамія звинуватив Скороход в пропонуванні хабарів. Крім того, Арахамія стверджував, що Скороход в Раді лобіює інтереси "конкретних олігархічних груп". Він попереджав, що буде ініціювати її виключення з депутатського об'єднання.

У відповідь на звинувачення Арахамії Скороход заявила, що депутати від партії "Слуга народу" нібито отримують по $5 тисяч у конвертах.

Тоді фракція "Слуга народу" вирішила виключити зі свого складу Скороход. Після цього вона стала членом депутатської групи "Партія "За майбутнє", яку пов'язують з олігархом Ігорем Коломойським.

Скороход очолює тимчасову слідчу комісію Ради з питань розслідування можливих фактів порушення законодавства України у Міноборони України, ЗСУ, інших формуваннях. Вона регулярно говорить про порушення в армії та під час мобілізації.