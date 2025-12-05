Действующую депутат Верховной Рады подозревают в организации преступной группы: о ком идет речь

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура совместно со Службой безопасности Украины разоблачили преступную группу, возглавляемую действующим народным депутатом Украины.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

Отмечается, что в настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия.

Детали в НАБУ пообещали обнародовать со временем.

О ком идет речь

Фамилии подозреваемой не называют, но нардеп Алексей Гончаренко утверждает, что речь идет о народной депутатке от партии "За будущее" Анне Скороход.

По его словам, она требовала взятку в 250 тысяч долларов.

По данным источников "Украинской правды", в настоящее время в Схороходе проводятся обыски. Согласно документу, как парламентарша вместе с сообщниками требовала с предпринимателя 250 тысяч долларов США.

Нардеп Анна Скороход подтвердила обыски у себя дома и сразу заявила, что это "давление на оппозицию".

"Мне нечего скрывать, моя деятельность - на ладони. Впрочем, время и контекст этих событий наталкивают на однозначные выводы: вижу в этом прямое давление на оппозицию и попытку заблокировать мою политическую деятельность через принципиальную позицию", - написала она.

Об Анне Схороход

14 ноября 2019 года народная депутат от "Слуги народа" Анна Скороход обвинила власть в задержании своего мужа Алексея Алякина из-за ее голосования вопреки позиции фракции. Скороход связывала задержание с тем, что она голосовала против законопроекта об открытии рынка земли в первом чтении.

В то же время глава фракции Давид Арахамия обвинил Скороход в предложении взяток. Кроме того, Арахамия утверждал, что Скороход в Раде лоббирует интересы "конкретных олигархических групп". Он предупреждал, что будет инициировать его исключение из депутатского объединения.

В ответ на обвинения Арахамии Скороход заявила, что депутаты от партии "Слуга народа" якобы получают по $5 тысяч в конвертах.

Тогда фракция "Слуга народа" решила исключить из своего состава Скороход. После этого она стала членом депутатской группы "Партия "За будущее", связываемой с олигархом Игорем Коломойским.

Скороход возглавляет временную следственную комиссию Совета по расследованию возможных фактов нарушения законодательства Украины в Минобороны Украины, ВСУ, других формированиях. Она регулярно говорит о нарушениях в армии и во время мобилизации.