Уряд затвердив перший розподіл субвенції на модернізацію харчоблоків: 15 проєктів отримають фінансування

Кабінет міністрів України затвердив розпорядження щодо розподілу субвенції на модернізацію харчоблоків у закладах освіти у 2025 році. На ці потреби цього року передбачено 960 млн грн, а перший розподіл коштів склав 194,1 млн грн для 15 проєктів, відібраних на конкурсній основі.

Про це пише Урядовий портал.

Відповідно до рішення уряду, фінансування буде спрямовано на модернізацію їдалень та харчоблоків у закладах загальної середньої освіти, а також у військових, військово-морських і спортивних ліцеях.

Як відбувався відбір проєктів

Проєктні пропозиції збиралися через державну платформу DREAM, яка автоматично формувала рейтинговий список згідно з пріоритетами, визначеними бальною системою. Комісія Міністерства освіти та науки України, до складу якої увійшли незалежні експерти, здійснювала оцінювання відповідності заявок вимогам.

Остаточний відбір проводився під час засідань комісії за участю представників обласних військових адміністрацій та територіальних громад.

Хто може претендувати на субвенцію:

Військові ліцеї та ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою.

Заклади освіти з кількістю учнів від 200 осіб (або від 100 учнів для шкіл, які є єдиними у громаді).

Школи, що працюють у очному чи змішаному форматі та мають облаштовані укриття або планують їх облаштувати до кінця року.

Обов’язкові умови для участі:

Наявність затвердженої проєктної документації та її експертизи.

Технічна готовність до впровадження моделі «опорна кухня» для логістики харчування.

Гарантія співфінансування з місцевих бюджетів.

Проєкти, які не отримали фінансування на першому етапі, можуть подаватися повторно — відбір триває.

Субвенція дозволить модернізувати харчоблоки, покращити якість та безпечність харчування дітей у школах, а також поліпшити інфраструктуру військових ліцеїв.

Нагадаємо, на початку березня Кабмін ухвалив рішення про дофінансування 75 проєктів з модернізації шкільних харчоблоків, які розпочалися у 2024 році та вже виконані щонайменше на 40%.