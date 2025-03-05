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Реформа шкільного харчування: 75 проєктів з модернізації харчоблоків отримають дофінансування

шкільне харчування
Уряд продовжує модернізацію шкільних харчоблоків. Фото: Depositphotos

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про дофінансування 75 проєктів з модернізації шкільних харчоблоків, які розпочалися у 2024 році та вже виконані щонайменше на 40%.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки України.

Зазначається, що реалізація цих проєктів сприятиме здоровому та якісному харчуванню учнів у школах.

На що спрямовані кошти:

  • Реконструкцію та капітальний ремонт харчоблоків.
  • Впровадження енергоефективних технологій та стандартів HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point).

Усі заявки на отримання фінансування громади подавали через Єдину цифрову платформу DREAM, яка забезпечує контроль за реалізацією проєктів та ефективним використанням коштів.

В МОН також зауважили, що у 2025 році уряд виділив ще 960 млн грн на оновлення харчоблоків у школах. Це частина реформи шкільного харчування, яка має на меті забезпечити учнів здоровим та якісним харчуванням.

Нагадаємо, торік Кабмін затвердив розподіл 1,5 мільярда гривень на модернізацію шкільних їдалень. Кошти підуть на закупівлю сучасного обладнання та проведення реконструкції або капітального ремонту харчоблоків у навчальних закладах.

Також у поточному році уряд виділив 1,6 млрд грн на купівлю шкільних автобусів. Завдяки цій субвенції громади зможуть закупити нові автобуси або замінити ті, що були пошкоджені або знищені під час війни. Загалом планується придбати близько 460 автобусів для шкіл України.

Автор:
Тетяна Бесараб