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Реформа школьного питания: 75 проектов по модернизации пищеблоков получат дофинансирование

школьное питание
Правительство продолжает модернизацию школьных пищеблоков. Фото: Depositphotos

Кабинет Министров Украины принял решение о дофинансировании 75 проектов по модернизации школьных пищеблоков, которые начались в 2024 году и уже выполнены по меньшей мере на 40%.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

Реализация этих проектов будет способствовать здоровому и качественному питанию учащихся в школах.

На что направлены средства:

  • Реконструкция и капитальный ремонт пищеблоков.
  • Внедрение энергоэффективных технологий и стандартов HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point).

Все заявки на финансирование общины подавали через Единую цифровую платформу DREAM, которая обеспечивает контроль за реализацией проектов и эффективным использованием средств.

В МОН также отметили, что в 2025 году правительство выделило еще 960 млн грн на обновление пищеблоков в школах. Это часть реформы школьного питания, которая имеет целью обеспечить учащихся здоровым и качественным питанием.

Напомним, в прошлом году Кабмин утвердил распределение 1,5 миллиарда гривен на модернизацию школьных столовых. Денежные средства пойдут на закупку современного оборудования и проведение реконструкции или капитального ремонта пищеблоков в учебных заведениях.

Также в текущем году правительство выделило 1,6 млрд грн на покупку школьных автобусов. Благодаря этой субвенции общины смогут закупить новые автобусы или заменить поврежденные или уничтоженные во время войны. В общей сложности планируется приобрести около 460 автобусов для школ Украины.

Автор:
Татьяна Бессараб